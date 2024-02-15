Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы 15 февраля останется без света: адреса

Часть Одессы 15 февраля останется без света: адреса

В четверг, 15 февраля, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • Люстдорфская дор., 2Б,4Б,4В,
  • Складская, 2, 2/4,
  • Гранитная (Чернышевского), 1-16, 20-26,
  • Солнечная, 2А, 3/корп.1,
  • Тенистая, 3 — 17,
  • Армейская, 1, 3, 5,
  • Сегедская, 8А,10,12,12А.

Северный РЭС

Работы до 18.00

  • Ак. Заболотного, 67, 67/корп.1, 2.

Работы до 19.00

  • пер. Л. Гинзбург, 5-27, 29 — 43,
  • переулок Оранжерейный, 18 — 43,
  • Хуторская, 15 — 105,
  • Ак. Панкратовой, 1 — 61,
  • Хавкина, 1-31, 33 — 51,
  • переулок Цементный, 1 — 18,
  • Котляревского, 1- 23,
  • Круговая, 1- 58,
  • Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • Степная, 1 — 31,
  • переулок Хуторской 1 — 29,
  • переулок Шебелинский, 13 — 27,
  • переулок 4-й Деревообрабатывающий, 5.

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • Костанди, 3 — 8,
  • Хрустальная, 1,
  • Фонтанская дор., 74 — 93,
  • переулок Летний, 1 — 13.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить