Часть Одессы 15 февраля останется без света: адреса

В четверг, 15 февраля, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- Люстдорфская дор., 2Б,4Б,4В,
- Складская, 2, 2/4,
- Гранитная (Чернышевского), 1-16, 20-26,
- Солнечная, 2А, 3/корп.1,
- Тенистая, 3 — 17,
- Армейская, 1, 3, 5,
- Сегедская, 8А,10,12,12А.
Северный РЭС
Работы до 18.00
- Ак. Заболотного, 67, 67/корп.1, 2.
Работы до 19.00
- пер. Л. Гинзбург, 5-27, 29 — 43,
- переулок Оранжерейный, 18 — 43,
- Хуторская, 15 — 105,
- Ак. Панкратовой, 1 — 61,
- Хавкина, 1-31, 33 — 51,
- переулок Цементный, 1 — 18,
- Котляревского, 1- 23,
- Круговая, 1- 58,
- Геологическая, 9, 9А, 23А,
- Степная, 1 — 31,
- переулок Хуторской 1 — 29,
- переулок Шебелинский, 13 — 27,
- переулок 4-й Деревообрабатывающий, 5.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- Костанди, 3 — 8,
- Хрустальная, 1,
- Фонтанская дор., 74 — 93,
- переулок Летний, 1 — 13.