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Частина Одеси 14 вересня залишилася без світла – адреса

Частина Одеси 14 вересня залишилася без світла – адреса

Сьогодні, у суботу, 14 вересня 2024 року, через планові ремонтні роботи ряд вулиць Одеси залишилися без світла до вечора.

За даними одеської мерії, без електропостачання залишилися такі адреси:

Південний РЕМ

  • вул. Левітана, 123б.

Роботи до 18:30.

Центральний РЕМ

  • вул. Новікова, 2-5, 10, 12, 12а, 12в, 12б, 12г;
  • вул. Виїзна, 1-34, 44;
  • вул. Партизанська, 3-12, 16, 30;
  • вул. Стовпова, 1-10, 12, 14, 18, 18, 18а/корп.1, 18б, 18д, 18е, 26;
  • вул. Верстатобудівна, 1, 2а, 3, 3/корп.1, 6, 6а, 7, 9, 11-19.

Роботи до 17:00.

  • вул. Армійська, 4, 10, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 14/1, 16;
  • вул. Добровольців (Маршала Говорова), 3/А, 11, 11/Б.

Роботи до 19:00.

Також зазначимо, що, за даними НЕК «Укренерго», стабілізаційні відключення світла сьогодні не застосовуються.

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