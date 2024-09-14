Часть Одессы 14 сентября осталась без света – адреса

Сегодня, в субботу, 14 сентября 2024 года, из-за плановых ремонтных работ ряд улиц Одессы остались без света до вечера.
По данным одесской мэрии, без электроснабжения остались такие адреса:
Южный РЭС
- ул. Левитана, 123б.
Работы до 18:30.
Центральный РЭС
- ул. Новикова, 2-5, 10, 12, 12а, 12в, 12б, 12г;
- ул. Выездная, 1-34, 44;
- ул. Партизанская, 3-12, 16, 30;
- ул. Столповая, 1-10, 12, 14, 18, 18, 18а/корп.1, 18б, 18д, 18е, 26;
- ул. Станкостроительная, 1, 2а, 3, 3/корп.1, 6, 6а, 7, 9, 11-19.
Работы до 17:00.
- ул. Армейская, 4, 10, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 14/1, 16;
- ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 3/А, 11, 11/Б.
Работы до 19:00.
Также отметим, что, по данным НЭК «Укрэнерго», стабилизационные отключения света сегодня не применяются.