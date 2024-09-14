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Часть Одессы 14 сентября осталась без света – адреса

Часть Одессы 14 сентября осталась без света – адреса

Сегодня, в субботу, 14 сентября 2024 года, из-за плановых ремонтных работ ряд улиц Одессы остались без света до вечера.

По данным одесской мэрии, без электроснабжения остались такие адреса:

Южный РЭС

  • ул. Левитана, 123б.

Работы до 18:30.

Центральный РЭС

  • ул. Новикова, 2-5, 10, 12, 12а, 12в, 12б, 12г;
  • ул. Выездная, 1-34, 44;
  • ул. Партизанская, 3-12, 16, 30;
  • ул. Столповая, 1-10, 12, 14, 18, 18, 18а/корп.1, 18б, 18д, 18е, 26;
  • ул. Станкостроительная, 1, 2а, 3, 3/корп.1, 6, 6а, 7, 9, 11-19.

Работы до 17:00.

  • ул. Армейская, 4, 10, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 14/1, 16;
  • ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 3/А, 11, 11/Б.

Работы до 19:00.

Также отметим, что, по данным НЭК «Укрэнерго», стабилизационные отключения света сегодня не применяются.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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