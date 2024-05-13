Частина Одеси 14 травня залишиться на весь день без води: список адрес

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на об’єктах водопроводу, у частині Пересипського району м.Одеса, 14 травня 2024 року з 09:00 до 23:50 відбудеться аварійне відключення водопостачання. Про це повідомляє «Інфоксводоканал».
За якими адресами 14 травня вимкнуть воду
14 травня буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Владислава Бувалкіна, 2-8;
- Махачкалінська 10;
- Паустовського, 3-29, 2-12;
- пр-т Добровольського, 123-153, 112-128;
- с Ілічанка.
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