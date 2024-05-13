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Частина Одеси 14 травня залишиться на весь день без води: список адрес

Частина Одеси 14 травня залишиться на весь день без води: список адрес

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на об’єктах водопроводу, у частині Пересипського району м.Одеса, 14 травня 2024 року з 09:00 до 23:50 відбудеться аварійне відключення водопостачання. Про це повідомляє «Інфоксводоканал».

За якими адресами 14 травня вимкнуть воду

14 травня буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць  міста:

  • Владислава Бувалкіна, 2-8;
  • Махачкалінська 10;
  • Паустовського, 3-29, 2-12;
  • пр-т Добровольського, 123-153, 112-128;
  • с Ілічанка.

Телефони для довідок

  • 0-800-307-505
  • 705-55-05
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