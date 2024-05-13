Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы 14 мая останется на весь день без воды: список адресов

Часть Одессы 14 мая останется на весь день без воды: список адресов

В связи с проведением ремонтных работ на объектах водопровода, в части Пересыпского района г. Одесса, 14 мая 2024 года с 09:00 до 23:50 состоится аварийное отключение водоснабжения. Об этом сообщает «Инфоксводоканал».

По каким адресам 14 мая отключат воду

14 мая будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Владислава Бувалкина, 2-8;
  • Махачкалинская, 10;
  • Паустовского, 3-29, 2-12;
  • пр-т Добровольского, 123-153, 112-128;
  • с Иличанка.

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  • 0-800-307-505
  • 705-55-05
  • 068-905-55-05
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  • 093-17-00-155 (круглосуточно)
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