Часть Одессы 14 мая останется на весь день без воды: список адресов

В связи с проведением ремонтных работ на объектах водопровода, в части Пересыпского района г. Одесса, 14 мая 2024 года с 09:00 до 23:50 состоится аварийное отключение водоснабжения. Об этом сообщает «Инфоксводоканал».
По каким адресам 14 мая отключат воду
14 мая будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Владислава Бувалкина, 2-8;
- Махачкалинская, 10;
- Паустовского, 3-29, 2-12;
- пр-т Добровольского, 123-153, 112-128;
- с Иличанка.
Телефоны для справок
- 0-800-307-505
- 705-55-05
- 068-905-55-05
- 066-905-55-05
- 093-17-00-155 (круглосуточно)