Церковні свята 7 березня: у чому допомагає «Споручниця грішних» і чому не можна садити квіти

Хто такий Павло Препростий

7 березня за новим стилем (20 березня за старим) – день пам’яті святого Павла Препростого, який прославився своїми добрими справами.

Павло жив у Єгипті у III-IV столітті. За простоту та добросердечність його назвали Препростим. Значну частину свого життя він провів у монастирі Антонія Великого, куди пішов після зради дружини.

Коли Павло прийшов до Антонія, той спочатку не хотів приймати до себе чоловіка – вважав, що Павло не зможе жити самітником і порадив йому піти до монастиря з менш суворими правилами. Тоді Павло, щоб переконати святого Антонія, три дні провів біля його келії без води та їжі. Антоній зглянувся, але таки змусив Павла тримати піст, співати псалми і всю ніч провести в молитві. Чоловік стійко витримав усі випробування і тоді святий Антоній дозволив йому залишитися.

Всі роки в монастирі Павло старанно молився і багато працював, за це був наділений даром зцілювати людей і виганяти бісів і до останніх днів життя допомагав людям.

Чим відома ікона Божої Матері «Споручниця грішних»

Цього дня за новим стилем – день пам’яті ікони Божої Матері «Споручниця грішних». Це чудотворна ікона Божої Матері, про цілющу силу якої довгий час ніхто не знав.

Звідки взялася ікона – досі загадка. Вперше про неї згадується в середині XIX століття, тоді вона знаходилася у каплиці Одрино-Миколаївського чоловічого монастиря. Образ був дуже старим і йому ніхто не молився, але незабаром парафіянам храму у снах почало приходити, що ікона має чудотворну силу. Люди розповіли про це священикам і святиню перенесли до храму. Ікона почала допомагати тим, хто звертався до неї, відомо, що вона зцілювала хворих під час епідемії холери.

Іконі «Споручниця грішних» моляться з проханнями позбавити інфекцій, епідемій, скорботи, розпачу та зневіри, зцілити від безсоння, захистити від пристріту та псування. Також Богородицю просять про прощення гріхів. Слово «Споручниця» означає «Поручителька» – тобто Богородиця доручається перед своїм Сином за всіх людей і безперестанку молиться за всіх, хто звертається до неї.

В Україні відома давня Корецька ікона Божої Матері «Споручниця грішних», яка знаходиться у Корецькому Свято-Троїцькому монастирі (Рівненська область).

7 березня: у кого іменини

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають: Анна, Антоніна, Василь, Микола, Павло, Євген, Омелян, Євдокія, Катерина, Ксенія.

Прикмети та заборони на 7 березня

У народному календарі 7 березня – свято Павло Капельник, прозвали його так через через весняну капелюху. Прикмети дня говорять про те, якою буде весна:

жайворонки прилетіли – весна буде теплою;

день видався сонячним – найближчі 40 днів теж будуть такими;

холодно цього дня – чекай до кінця весни ще 40 морозних днів;

хмари пливуть швидко та високо – встановиться гарна погода.

У народі вважають, що з Павла Капельника починається весна, але не справжня. Кажуть: “З дахів капає, а за ніс цапає”.

Що можна робити 7 березня

День добре провести час із сім’єю та близькими, чимось допомогти нужденним.

У народі вважалося, що на Павла Капельника так само голосно, як краплі з дахів, падають тяжкі гріхи. Тож цього дня слід помолитися та просити очистити душі від гріха.

Що не можна робити 7 березня

Серед заборон, що сьогодні не можна робити – лаятись, бажати зла, пліткувати, відмовляти у допомозі, піддаватися зневірі.

Також не радять у цей день з’ясовувати стосунки – довго не помиріться. За народними прикметами не варто 7 березня пересаджувати квіти і саджати будь-що – рослини можуть не прижитися.