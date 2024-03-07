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Церковные праздники 7 марта: в чем помогает «Споручница грешных» и почему нельзя сажать цветы

Церковные праздники 7 марта: в чем помогает «Споручница грешных» и почему нельзя сажать цветы

7 марта по новому церковному календарю православные вспоминают святого Павла Препростого и отмечают день памяти иконы Божией Матери «Споручница грешных». В народном календаре – Павел Капельник. Рассказываем о запретах и приметах этого дня.

Кто такой Павел Препростой

7 марта по новому стилю (20 марта по старому) – день памяти святого Павла Препростого, прославившегося своими благими делами.

Павел жил в Египте в III-IV веке. За простоту и добросердечность его назвали Препростым. Значительную часть своей жизни он провел в монастыре Антония Великого, куда ушел после измены жены.

Когда Павел пришел к Антонию, тот поначалу не хотел принимать к себе в мужчину – считал, что Павел не сможет жить отшельником и посоветовал ему пойти в монастырь с менее строгими правилами. Тогда Павел, чтобы убедить святого Антония, три дня провел у его кельи без воды и еды. Антоний сжалился, но все-таки заставил Павла держать пост, петь псалмы и всю ночь провести в молитве. Мужчина стойко выдержал все испытания, и тогда святой Антоний разрешил ему остаться.

Все годы в монастыре Павел усердно молился и много трудился, за это был наделен даром исцелять людей и изгонять бесов и до последних дней жизни помогал людям.

Чем известна икона Божией Матери «Споручница грешных»

В этот день по новому стилю – день памяти иконы Божией Матери «Споручница грешных». Это чудотворная икона Божией Матери, о целительной силе которой долгое время никто не знал.

Откуда взялась эта икона – до сих пор загадка. Впервые о ней упоминается в середине XIX столетия, тогда она находилась в часовне Одрино-Николаевского мужского монастыря. Образ был очень ветхим и ему никто не молился, но вскоре прихожанам храма в снах начало приходить, что икона имеет чудотворную силу. Люди рассказали об этом священникам, и святыню перенесли в храм. Икона стала помогать тем, кто обращался к ней, известно, что она исцеляла больных во время эпидемии холеры.

Иконе «Споручница грешных» молятся с просьбами избавить от инфекций, эпидемий, скорби, отчаяния и уныния, исцелить от бессонницы, защитить от сглаза и порчи. Также Богородицу просят о прощении грехов. Слово «Споручница» означает «Поручительница» – то есть, Богородица поручается перед своим сыном за всех людей и непрестанно молится за всех, кто обращается к ней.

В Украине известна древняя Корецкая икона Божьей Матери «Споручница грешных», которая находится в Корецком Свято-Троицком монастыре (Ровенская область).

7 марта: у кого именины

Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Анна, Антонина, Василий, Николай, Павел, Евгений, Емельян, Евдокия, Екатерина, Ксения.

Приметы и запреты на 7 марта

В народном календаре 7 марта – праздник Павел Капельник, прозвали его так из-за весенней капели. Приметы дня говорят о том, какой будет весна:

  • жаворонки прилетели – весна будет теплой;
  • день выдался солнечным – ближайшие 40 дней тоже будут такими;
  • холодно в этот день – жди до конца весны еще 40 морозных дней;
  • облака плывут быстро и высоко – установится хорошая погода.

В народе считают, что с Павла Капельника начинается весна, но не совсем настоящая. Говорят: «С крыш капает, а за нос цапает».

Что можно делать 7 марта

День хорошо провести время с семьей и близкими, чем-то помочь нуждающимся.

В народе считалось, что на Павла Капельника так же громко, как воды с крыш, падают и тяжкие грехи. Поэтому в этот день следует помолиться и просить очистить души от греха.

Что нельзя делать 7 марта

Среди запретов, что сегодня нельзя делать – ругаться, желать зла, сплетничать, отказывать в помощи, поддаваться унынию.

Не советуют в этот день выяснять отношения – долго не помиритесь. По народным приметам не стоит 7 марта пересаживать цветы и сажать что-либо – растения могут не прижиться.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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