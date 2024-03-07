Церковные праздники 7 марта: в чем помогает «Споручница грешных» и почему нельзя сажать цветы

7 марта по новому церковному календарю православные вспоминают святого Павла Препростого и отмечают день памяти иконы Божией Матери «Споручница грешных». В народном календаре – Павел Капельник. Рассказываем о запретах и приметах этого дня.
Кто такой Павел Препростой
7 марта по новому стилю (20 марта по старому) – день памяти святого Павла Препростого, прославившегося своими благими делами.
Павел жил в Египте в III-IV веке. За простоту и добросердечность его назвали Препростым. Значительную часть своей жизни он провел в монастыре Антония Великого, куда ушел после измены жены.
Когда Павел пришел к Антонию, тот поначалу не хотел принимать к себе в мужчину – считал, что Павел не сможет жить отшельником и посоветовал ему пойти в монастырь с менее строгими правилами. Тогда Павел, чтобы убедить святого Антония, три дня провел у его кельи без воды и еды. Антоний сжалился, но все-таки заставил Павла держать пост, петь псалмы и всю ночь провести в молитве. Мужчина стойко выдержал все испытания, и тогда святой Антоний разрешил ему остаться.
Все годы в монастыре Павел усердно молился и много трудился, за это был наделен даром исцелять людей и изгонять бесов и до последних дней жизни помогал людям.
Чем известна икона Божией Матери «Споручница грешных»
В этот день по новому стилю – день памяти иконы Божией Матери «Споручница грешных». Это чудотворная икона Божией Матери, о целительной силе которой долгое время никто не знал.
Откуда взялась эта икона – до сих пор загадка. Впервые о ней упоминается в середине XIX столетия, тогда она находилась в часовне Одрино-Николаевского мужского монастыря. Образ был очень ветхим и ему никто не молился, но вскоре прихожанам храма в снах начало приходить, что икона имеет чудотворную силу. Люди рассказали об этом священникам, и святыню перенесли в храм. Икона стала помогать тем, кто обращался к ней, известно, что она исцеляла больных во время эпидемии холеры.
Иконе «Споручница грешных» молятся с просьбами избавить от инфекций, эпидемий, скорби, отчаяния и уныния, исцелить от бессонницы, защитить от сглаза и порчи. Также Богородицу просят о прощении грехов. Слово «Споручница» означает «Поручительница» – то есть, Богородица поручается перед своим сыном за всех людей и непрестанно молится за всех, кто обращается к ней.
В Украине известна древняя Корецкая икона Божьей Матери «Споручница грешных», которая находится в Корецком Свято-Троицком монастыре (Ровенская область).
7 марта: у кого именины
Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Анна, Антонина, Василий, Николай, Павел, Евгений, Емельян, Евдокия, Екатерина, Ксения.
Приметы и запреты на 7 марта
В народном календаре 7 марта – праздник Павел Капельник, прозвали его так из-за весенней капели. Приметы дня говорят о том, какой будет весна:
- жаворонки прилетели – весна будет теплой;
- день выдался солнечным – ближайшие 40 дней тоже будут такими;
- холодно в этот день – жди до конца весны еще 40 морозных дней;
- облака плывут быстро и высоко – установится хорошая погода.
В народе считают, что с Павла Капельника начинается весна, но не совсем настоящая. Говорят: «С крыш капает, а за нос цапает».
Что можно делать 7 марта
День хорошо провести время с семьей и близкими, чем-то помочь нуждающимся.
В народе считалось, что на Павла Капельника так же громко, как воды с крыш, падают и тяжкие грехи. Поэтому в этот день следует помолиться и просить очистить души от греха.
Что нельзя делать 7 марта
Среди запретов, что сегодня нельзя делать – ругаться, желать зла, сплетничать, отказывать в помощи, поддаваться унынию.
Не советуют в этот день выяснять отношения – долго не помиритесь. По народным приметам не стоит 7 марта пересаживать цветы и сажать что-либо – растения могут не прижиться.