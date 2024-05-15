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Церковне та народне свято 15 травня: не садіть овочі та не беріть чужі гроші

Церковне та народне свято 15 травня: не садіть овочі та не беріть чужі гроші

Сьогодні, у середу, 15 травня, православна церква вшановує пам’ять Пахомія Великого. У народному календарі цей день називають Пахом Теплий. Що можна і не можна робити цього дня і в кого сьогодні іменини?

Пахомій Великий – один із засновників чернецтва в Єгипті

15 травня за новим стилем (28 травня за старим) – день пам’яті преподобного Пахомія Великого, одного із засновників чернецтва в Єгипті.

Переказ свідчить, що Пахомій народився Єгипті в III столітті, здобув хорошу освіту. У 20 років його призвали до війська імператора Костянтина. Усіх новобранців помістили у будівлі міської в’язниці. До них прийшли місцеві християни – принесли їжу та нагодували. Пахомій дізнався, що так вони виконують заповідь Бога про любов до ближніх, дуже перейнявся цим і дав обіцянку стати християнином. Коли його військо повернулося з походу, Пахомій прийняв хрещення і усамітнився.

Він став вести суворе подвижницьке життя, а через 10 років заснував обитель поблизу селища Тавеніссі, статут якої отримав від ангела в образі ченця. Навколо Пахомія почали збиратися учні і згодом поряд з’явилося ще сім обителів. Всіми керував Пахомій, залишаючись при цьому смиренним ченцем. А за праведне життя Бог нагородив його даром чудотворення та зцілення хвороб.

За старим стилем 15 травня – день пам’яті святого Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського, та перенесення мощей мучеників благовірних князів Бориса та Гліба.

У кого іменини 15 травня

Іменини сьогодні відзначають Дмитро, Макар, Пахом, Гнат, Анастасія.

Пахом Теплий: прикмети та заборони

У народному календарі сьогодні відзначають свято Пахом Теплий. На Пахома за старих часів завершували посів пшениці, а також висаджували огірки. Люди прибиралися в прибудинкових територіях.

Прикмети погоди свідчать про таке:

  • на Пахома день теплий – такими ж будуть і три наступні місяці;
  • на осині з’явилися сережки – влітку буде гарний урожай вівса;
  • зацвіла калина – настав час сіяти ячмінь;
  • якщо багато павутин літає – до теплого літа;
  • якщо схід сонця багряного кольору – літо буде спекотним;
  • якщо ворони кричать – до добрих новин;
  • сороки шкребуть – до фінансового благополуччя.
  • вважається, що з Пахома починається справжнє тепло.

Що можна робити 15 травня

Преподобному Пахому моляться про зцілення, захист урожаю, просять тепла і щоб зійшли всі посіви. Добре цього дня допомогти тим, хто потребує – Пахомій Великий наказав допомагати бідним.

Також сьогодні варто навести лад у будинку та позбутися старі – вважається, що якщо залишити немитий посуд і безлад, то в гаманці замість грошей буде сміття.

Що не можна робити 15 травня

  • розповідати про свої плани – можуть не справдитися;
  • садити овочі – врожаю не буде;
  • ловити або відстрілювати птахів;
  • перекладати насіння з однієї руки в іншу;
  • лаятись і лінуватися;
  • дивитися на своє відображення у воді;
  • брати в руки чужі гроші.
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