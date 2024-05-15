Церковне та народне свято 15 травня: не садіть овочі та не беріть чужі гроші

Пахомій Великий – один із засновників чернецтва в Єгипті

15 травня за новим стилем (28 травня за старим) – день пам’яті преподобного Пахомія Великого, одного із засновників чернецтва в Єгипті.

Переказ свідчить, що Пахомій народився Єгипті в III столітті, здобув хорошу освіту. У 20 років його призвали до війська імператора Костянтина. Усіх новобранців помістили у будівлі міської в’язниці. До них прийшли місцеві християни – принесли їжу та нагодували. Пахомій дізнався, що так вони виконують заповідь Бога про любов до ближніх, дуже перейнявся цим і дав обіцянку стати християнином. Коли його військо повернулося з походу, Пахомій прийняв хрещення і усамітнився.

Він став вести суворе подвижницьке життя, а через 10 років заснував обитель поблизу селища Тавеніссі, статут якої отримав від ангела в образі ченця. Навколо Пахомія почали збиратися учні і згодом поряд з’явилося ще сім обителів. Всіми керував Пахомій, залишаючись при цьому смиренним ченцем. А за праведне життя Бог нагородив його даром чудотворення та зцілення хвороб.

За старим стилем 15 травня – день пам’яті святого Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського, та перенесення мощей мучеників благовірних князів Бориса та Гліба.

У кого іменини 15 травня

Іменини сьогодні відзначають Дмитро, Макар, Пахом, Гнат, Анастасія.

Пахом Теплий: прикмети та заборони

У народному календарі сьогодні відзначають свято Пахом Теплий. На Пахома за старих часів завершували посів пшениці, а також висаджували огірки. Люди прибиралися в прибудинкових територіях.

Прикмети погоди свідчать про таке:

на Пахома день теплий – такими ж будуть і три наступні місяці;

на осині з’явилися сережки – влітку буде гарний урожай вівса;

зацвіла калина – настав час сіяти ячмінь;

якщо багато павутин літає – до теплого літа;

якщо схід сонця багряного кольору – літо буде спекотним;

якщо ворони кричать – до добрих новин;

сороки шкребуть – до фінансового благополуччя.

вважається, що з Пахома починається справжнє тепло.

Що можна робити 15 травня

Преподобному Пахому моляться про зцілення, захист урожаю, просять тепла і щоб зійшли всі посіви. Добре цього дня допомогти тим, хто потребує – Пахомій Великий наказав допомагати бідним.

Також сьогодні варто навести лад у будинку та позбутися старі – вважається, що якщо залишити немитий посуд і безлад, то в гаманці замість грошей буде сміття.

Що не можна робити 15 травня