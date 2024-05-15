Церковный и народный праздник 15 мая: не сажайте овощи и не берите чужие деньги

Сегодня, в среду, 15 мая, православная церковь чтит память Пахомия Великого. В народном календаре этот день прозвали Пахом Теплый. Что можно и нельзя делать в этот день и у кого сегодня именины?
Пахомий Великий – один из основателей монашества в Египте
15 мая по новому стилю (28 мая по старому) – день памяти преподобного Пахомия Великого, одного из основателей монашества в Египте.
Предание гласит, что Пахомий родился в Египте в III веке, получил хорошее образование. В 20 лет его призвали в войско императора Константина. Всех новобранцев поместили в здании городской темницы. К ним пришли местные христиане – принесли еду и накормили. Пахомий узнал, что так они исполняют заповедь Бога о любви к ближним, очень проникся этим и дал обещание стать христианином. Когда его войско вернулось из похода, Пахомий принял крещение и уединился.
Он стал вести строгую подвижническую жизнь, а через 10 лет основал обитель вблизи селения Тавенисси, устав которой получил от ангела в образе монаха. Вокруг Пахомия стали собираться ученики и со временем рядом появилось еще семь обителей. Всеми руководил Пахомий, оставаясь при этом смиренным монахом. А за праведную жизнь Бог наградил его даром чудотворения и исцеления болезней.
По старому стилю 15 мая – день памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, и перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.
У кого именины 15 мая
Именины сегодня отмечают Дмитрий, Макар, Пахом, Игнат, Анастасия.
Пахом Теплый: приметы и запреты
В народном календаре сегодня отмечают праздник Пахом Теплый. На Пахома в старину завершали посев пшеницы, а также высаживали огурцы. Люди убирались в придомовых территориях.
Приметы погоды говорят о таком:
- на Пахома день теплый – такими же будут и три следующих месяца;
- на осине появились сережки – летом будет хороший урожай овса;
- зацвела калина – пришло время сеять ячмень;
- если много паутин летает – к теплому лету;
- если восход солнца багряного цвета – лето будет жарким;
- если вороны кричат – к хорошим новостям;
- сороки скребутся – к финансовому благополучию.
- считается, что с Пахома начинается настоящее тепло.
Что можно делать 15 мая
Преподобному Пахому молятся об исцелении, защите урожая, просят тепла и чтобы взошли все посевы. Хорошо в этот день помочь тем, кто нуждается – Пахомий Великий напутствовал помогать бедным.
Также сегодня стоит навести порядок в доме и избавиться от старья – считается, что если оставить немытую посуду и беспорядок, то в кошельке вместо денег будет мусор.
Что нельзя делать 15 мая
- Рассказывать о своих планах – могут не сбыться;
- сажать овощи – урожая не будет;
- ловить или отстреливать птиц;
- перекладывать семена из одной руки в другую;
- ругаться и лениться;
- смотреть на свое отражение в воде;
- брать в руки чужие деньги.