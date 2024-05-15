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Церковный и народный праздник 15 мая: не сажайте овощи и не берите чужие деньги

Церковный и народный праздник 15 мая: не сажайте овощи и не берите чужие деньги

Сегодня, в среду, 15 мая, православная церковь чтит память Пахомия Великого. В народном календаре этот день прозвали Пахом Теплый. Что можно и нельзя делать в этот день и у кого сегодня именины?

Пахомий Великий – один из основателей монашества в Египте

15 мая по новому стилю (28 мая по старому) – день памяти преподобного Пахомия Великого, одного из основателей монашества в Египте.

Предание гласит, что Пахомий родился в Египте в III веке, получил хорошее образование. В 20 лет его призвали в войско императора Константина. Всех новобранцев поместили в здании городской темницы. К ним пришли местные христиане – принесли еду и накормили. Пахомий узнал, что так они исполняют заповедь Бога о любви к ближним, очень проникся этим и дал обещание стать христианином. Когда его войско вернулось из похода, Пахомий принял крещение и уединился.

Он стал вести строгую подвижническую жизнь, а через 10 лет основал обитель вблизи селения Тавенисси, устав которой получил от ангела в образе монаха. Вокруг Пахомия стали собираться ученики и со временем рядом появилось еще семь обителей. Всеми руководил Пахомий, оставаясь при этом смиренным монахом. А за праведную жизнь Бог наградил его даром чудотворения и исцеления болезней.

По старому стилю 15 мая – день памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, и перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.

У кого именины 15 мая

Именины сегодня отмечают Дмитрий, Макар, Пахом, Игнат, Анастасия.

Пахом Теплый: приметы и запреты

В народном календаре сегодня отмечают праздник Пахом Теплый. На Пахома в старину завершали посев пшеницы, а также высаживали огурцы. Люди убирались в придомовых территориях.

Приметы погоды говорят о таком:

  • на Пахома день теплый – такими же будут и три следующих месяца;
  • на осине появились сережки – летом будет хороший урожай овса;
  • зацвела калина – пришло время сеять ячмень;
  • если много паутин летает – к теплому лету;
  • если восход солнца багряного цвета – лето будет жарким;
  • если вороны кричат – к хорошим новостям;
  • сороки скребутся – к финансовому благополучию.
  • считается, что с Пахома начинается настоящее тепло.

Что можно делать 15 мая

Преподобному Пахому молятся об исцелении, защите урожая, просят тепла и чтобы взошли все посевы. Хорошо в этот день помочь тем, кто нуждается – Пахомий Великий напутствовал помогать бедным.

Также сегодня стоит навести порядок в доме и избавиться от старья – считается, что если оставить немытую посуду и беспорядок, то в кошельке вместо денег будет мусор.

Что нельзя делать 15 мая

  • Рассказывать о своих планах – могут не сбыться;
  • сажать овощи – урожая не будет;
  • ловить или отстреливать птиц;
  • перекладывать семена из одной руки в другую;
  • ругаться и лениться;
  • смотреть на свое отражение в воде;
  • брать в руки чужие деньги.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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