Церковне та народне свята 22 квітня: навіщо цього дня треба з’їсти цибулю

Феодор Сікеот, родом із села Сікеї в Малій Азії, жив у VI столітті. В юності, коли його мати, бажаючи бачити сина воїном, подарувала йому золотий пояс, з’явився сам великомученик Георгій. Святий передрік Феодору служіння Господу.

У 14 років Феодор пішов у печеру біля храму святого Георгія, де присвятив себе молитві та аскезі. Згодом він прийняв чернечий постриг в Єрусалимі, а потім повернувся на батьківщину, оселившись при церкві великомученика Георгія.

Слава про його суворий піст, молитва і дар зцілення швидко рознеслася по окрузі. Люди, які страждали на хвороби, звідусіль стікалися до Феодора, і він нікому не відмовляв у допомозі.

На прохання жителів Анастасіуполя Феодор був висвячений на єпископа. Проте, обтяжуючи мирськими турботами, він незабаром залишив єпископську кафедру, але продовжив служіння в церкві.

Згідно з переказами, Феодор передбачив імперії лиха від єресі та іконоборства, що згодом збулося: у Візантії протягом понад століття заборонялося шанування святих ікон.

Святитель Лука: апостол, євангеліст і перший іконописець

Святитель Лука, який жив у I столітті у сирійській Антіохії, був одним із 70 учнів, обраних Ісусом для проповіді християнства. Він став автором Дій святих апостолів та одного з чотирьох Євангелій.

Співпрацюючи з апостолом Павлом у його місіонерських подорожах, Лука після його смерті самостійно проповідував Євангеліє в Ахаї, Лівії, Єгипті та Фіваїді. У Фівах він прийняв мученицьку кончину.

Святитель Лука шанується як перший іконописець. Переказ свідчить, що саме він написав першу ікону Пресвятої Богородиці, а також ікони апостолів Петра та Павла.

Обидва святі, які жили в різні епохи, залишили свій слід в історії християнства. Феодор Сікеот, відомий своїм подвижництвом, даром зцілення та пророцтва, став духовним наставником для багатьох людей. Святитель Лука ж, будучи апостолом, євангелістом і іконописцем, зробив неоціненний внесок у поширення та утвердження християнської віри.

За старим стилем (юліанський календар) – 22 квітня день, коли вшановують пам’ять мученика Євпсихія та мученика Дісана.

В кого іменини 22 квітня

День ангела за новим стилем сьогодні святкують Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір.

Іменини за старим календарем відзначаює Вадим.

Луків день: традиції та заборони

Народні традиції 22 квітня пов’язані насамперед із рослиною цибулею та джерельною водою. Народна назва свята обіграє ім’я святителя Луки, чию пам’ять у цей день вшановує православна церква.

Цей день був присвячений висадженню цибулі. Як вірили, якщо посадити овочі саме в цей день, то буде багатий урожай.

Цибуля та джерельна вода для здоров’я та краси

Цибуля: Вважалося, що у цей день варто з’їсти кілька шматочків цибулі, щоб зміцнити здоров’я. А його лушпиння використовували як добриво для городу.

Кринична вода: 22 квітня джерельній воді приписували особливу цілющу силу. Люди вмивалися їй для краси та здоров’я, а також поливали нею посіви, щоб підвищити їхню родючість.

Обмеження та застереження:

Подорожі: Через непередбачувану погоду та розлив річок, дороги в цей день ставали небезпечними. Тому 22 квітня вважалося нещасливим для подорожей.

Стрижка: Вагітним жінкам не рекомендувалося стригти волосся та нігті.

Тварини: Дитинчат тварин, що народилися цього дня, до місяця не показували стороннім.

Ліс: Наприкінці квітня лісові звірі ставали особливо агресивними через появу потомства. Тому 22 квітня не рекомендувалося ходити у дикі місця.

Домашній порядок: Цього дня намагалися не смітити, не розкидати речі та не залишати немитий посуд.

Посадка плодових дерев:

22 квітня українці починали висаджувати яблуні та груші, вірячи, що цього дня саджанці обов’язково приживуться та дадуть багатий урожай.

Попередження