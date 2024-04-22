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Церковне та народне свята 22 квітня: навіщо цього дня треба з’їсти цибулю

Церковне та народне свята 22 квітня: навіщо цього дня треба з’їсти цибулю

22 квітня 2024 року за новоюлінським календарем (новий стиль) православні вшановують пам’ять преподобного Феодора Сікеота та святителя Луки або Луків день, по народному. Починається вербний тиждень. За юліанським календарем (старий стиль) – день пам’яті мученика Євпсихія, мученика Дісана.

Федор Сікеот: самітник, який став єпископом

Феодор Сікеот, родом із села Сікеї в Малій Азії, жив у VI столітті. В юності, коли його мати, бажаючи бачити сина воїном, подарувала йому золотий пояс, з’явився сам великомученик Георгій. Святий передрік Феодору служіння Господу.

У 14 років Феодор пішов у печеру біля храму святого Георгія, де присвятив себе молитві та аскезі. Згодом він прийняв чернечий постриг в Єрусалимі, а потім повернувся на батьківщину, оселившись при церкві великомученика Георгія.

Слава про його суворий піст, молитва і дар зцілення швидко рознеслася по окрузі. Люди, які страждали на хвороби, звідусіль стікалися до Феодора, і він нікому не відмовляв у допомозі.

На прохання жителів Анастасіуполя Феодор був висвячений на єпископа. Проте, обтяжуючи мирськими турботами, він незабаром залишив єпископську кафедру, але продовжив служіння в церкві.

Згідно з переказами, Феодор передбачив імперії лиха від єресі та іконоборства, що згодом збулося: у Візантії протягом понад століття заборонялося шанування святих ікон.

Святитель Лука: апостол, євангеліст і перший іконописець

Святитель Лука, який жив у I столітті у сирійській Антіохії, був одним із 70 учнів, обраних Ісусом для проповіді християнства. Він став автором Дій святих апостолів та одного з чотирьох Євангелій.

Співпрацюючи з апостолом Павлом у його місіонерських подорожах, Лука після його смерті самостійно проповідував Євангеліє в Ахаї, Лівії, Єгипті та Фіваїді. У Фівах він прийняв мученицьку кончину.

Святитель Лука шанується як перший іконописець. Переказ свідчить, що саме він написав першу ікону Пресвятої Богородиці, а також ікони апостолів Петра та Павла.

Обидва святі, які жили в різні епохи, залишили свій слід в історії християнства. Феодор Сікеот, відомий своїм подвижництвом, даром зцілення та пророцтва, став духовним наставником для багатьох людей. Святитель Лука ж, будучи апостолом, євангелістом і іконописцем, зробив неоціненний внесок у поширення та утвердження християнської віри.

За старим стилем (юліанський календар) – 22 квітня день, коли вшановують пам’ять мученика Євпсихія та мученика Дісана.

В кого іменини 22 квітня

День ангела за новим стилем сьогодні святкують Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір.

Іменини за старим календарем відзначаює Вадим.

Луків день: традиції та заборони

Народні традиції 22 квітня пов’язані насамперед із рослиною цибулею та джерельною водою. Народна назва свята обіграє ім’я святителя Луки, чию пам’ять у цей день вшановує православна церква.

Цей день був присвячений висадженню цибулі. Як вірили, якщо посадити овочі саме в цей день, то буде багатий урожай.

Цибуля та джерельна вода для здоров’я та краси

  • Цибуля: Вважалося, що у цей день варто з’їсти кілька шматочків цибулі, щоб зміцнити здоров’я. А його лушпиння використовували як добриво для городу.
  • Кринична вода: 22 квітня джерельній воді приписували особливу цілющу силу. Люди вмивалися їй для краси та здоров’я, а також поливали нею посіви, щоб підвищити їхню родючість.

Обмеження та застереження:

  • Подорожі: Через непередбачувану погоду та розлив річок, дороги в цей день ставали небезпечними. Тому 22 квітня вважалося нещасливим для подорожей.
  • Стрижка: Вагітним жінкам не рекомендувалося стригти волосся та нігті.
  • Тварини: Дитинчат тварин, що народилися цього дня, до місяця не показували стороннім.
  • Ліс: Наприкінці квітня лісові звірі ставали особливо агресивними через появу потомства. Тому 22 квітня не рекомендувалося ходити у дикі місця.
  • Домашній порядок: Цього дня намагалися не смітити, не розкидати речі та не залишати немитий посуд.

Посадка плодових дерев:

22 квітня українці починали висаджувати яблуні та груші, вірячи, що цього дня саджанці обов’язково приживуться та дадуть багатий урожай.

Попередження

  • Інформація про заборони в деяких джерелах може відрізнятися.
  • Слід з повагою ставитися до традицій, але пам’ятати, що деякі з них не мають наукового обґрунтування.
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