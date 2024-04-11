Церковный праздник и приметы 11 апреля: день, когда нельзя шить, но можно лечить зубы

Священномученик Антип: не сгорел в огне и исцелял от зубной боли

11 апреля по новому стилю (24 апреля по старому) – день памяти святого мученика Антипа, жившего в I веке.

Антип (Антипа) жил в городе Пергам (ныне это территория Турции) и был одним из учеников апостола Иоанна Богослова. Как и другие ученики, Антипа проповедовал христианство, призывая не поклоняться идолам.

Это были времена правления императора Нерона, который устраивал страшные гонения на христиан. Под эти гонения попал и Антипа: его пытались заставить отречься от веры, но он отказался. Тогда местные жрецы решили его казнить и бросили в котел, в котором приносили жертву богине Артемиде. Благодаря молитве епископ остался нетронутым огнем, а выглядел он так, как будто заснул. Ночью христиане тайно его похоронили.

У могилы святого происходили чудеса – люди приходили к ней, просили и получали исцеление от разных болезней, особенно от зубной боли.

Праздник 11 апреля по старому стилю – день памяти мучеников Марка, епископа Арефуссийского, Кирилла, диакона, и других.

У кого 11 апреля именины

Именины сегодня отмечают: Антип, Николай, Прохор, Яков, Петр, Иван,

Талисманом человека, рожденного 11 апреля, является александрит. Этот драгоценный камень привлекает внимание человека уже не одно столетие. Александриту издавна приписывали мощные лечебные и магические свойства.

Праздник Антипы: о чем говорят народные приметы

В народном календаре 11 апреля – праздник Антипы. Приметы дня указывают на погоду весной и летом и будущий урожай:

дождь в этот день – будет большой урожай грибов;

небо на рассвете красное – к ненастной весне;

лед на реке не растаял – жди холодное лето;

верба распустилась – будет тепло;

если в этот день сухо – зерна будет мало.

11 апреля по народным приметам старались ничего не сеять и не садить на огороде и в поле.

Что можно делать 11 апреля

Святой Антип считается покровителем стоматологов. Его почитают как целителя, у святого просят унять зубную боль, обращаются с молитвами исцелить и другие недуги.

В народе существовали свои способы борьбы с зубной болью: в старину на больной зуб клали серебряную монету, а спустя время забирали, делали в ней дырку, продевали шнурок и вешали на икону Антипа. Верили, что боль после этого пройдет.

11 апреля хорошо идти лечить зубы.

Что нельзя делать 11 апреля