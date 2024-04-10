Церковне свято та народні прикмети 10 квітня: вимийте підлогу та відкладіть гострі предмети

Ким був святий мученик Терентій

10 квітня за новим церковним календарем православні віруючі згадують святого мученика Терентія та його 40 воїнів – Помпія, Африкана, Максима, Зенона, Олександра, Феодора та інших.

Терентій жив у III столітті, у Карфагені і постраждав за Христа за імператора Декії. Імператор видав указ, у якому всім підданим наказувалося принести жертви язичницьким ідолам, інакше на них чекають тортури. Багато хто, злякавшись, підкорився, але Терентій і ще 40 людей заявили про свою вірність Христу. Правитель був дуже здивований такої сміливості, проте Терентія і його трьох друзів ув’язнили в темницю. Решту ж спробували переконати, але коли побачили, що це все безуспішно, стратили. У камеру до Терентія та його друзів запустили отруйних змій, проте християни продовжували молитися, і змії накинулися на катів. Тоді мучеників також засудили до страти.

Святим мученикам моляться про зміцнення віри, послання мужності перед лицем небезпек, що насуваються, відпущення гріхів, а також просять тілесного і духовного зцілення.

Свято 10 квітня за старим стилем – день пам’яті преподобного Іларіона Нового.

У кого 10 квітня іменини

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Олександр, Максим, Григорій, Терентій, Федір, Яків.

Терентьєв день: прикмети та заборони

У народному календарі 10 квітня – Терентьєв день. Прикмети говорять про погоду та врожай:

багато птахів на деревах – буде спекотне та сонячне літо;

з самого ранку яскраве сонце – треба розпочинати роботу на городі;

Туман навколо сонця під час сходу – влітку добре вродять фрукти та ягоди;

дощ у цей день – влітку чекай на посуху;

сильний вітер – до неврожаю;

у будинку з’явилися маленькі павуки – до потепління.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то осень буде холодною. Звідси пішла й друга назва свята – Терентій Марівний.

Що можна робити 10 квітня

По народним прикметам у цей день потрібно вимити підлогу у домі – тоді гості завжди будуть звані.

Також наші пращури намагалися не спати до самого ранку. Вірили, якщо так зробити, то можна вийти «сухим» із будь-якої проблеми. А якщо все ж таки заснули і вам наснився вже померлий родич, то це означає, що матимете міцне здоров’я.

Що не можна робити 10 квітня

Серед заборон сьогоднішнього дня – лаятись, пліткувати, заздрити, ображати людей чи тварин, відмовляти у допомозі, милостині. Продовжується Великий піст, і тим, хто постить, забороняється гаряча їжа, олія, належить сухоїдіння.

Народні прикмети також забороняють цього дня користуватися гострими предметами – сокирою, пилкою чи навіть ножицями, заборона пов’язана з тим, що всі святі мученики були страчені.

Заборонялося цього дня влаштовувати вечірки та застілля, особливо танцювати. Наші пращури помітили, що хто не дотримається правила, той в найближчому майбутньому буде лити гіркі сльози.

Не варто сьогодні пропонувати руку та серце – кохана скоро розлюбить.