Церковный праздник и народные приметы 10 апреля: вымойте полы и отложите острые предметы

Кем был святой мученик Терентий

10 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святого мученика Терентия и его 40 воинов – Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и других.

Терентий жил в III веке, в Карфагене и пострадал за Христа при императоре Дэкии. Император издал указ, в котором всем подданным повелевалось принести жертвы языческим идолам, иначе их ждут пытки. Многие, испугавшись, подчинились, но Терентий и еще 40 человек заявили о своей верности Христу. Правитель был очень удивлен такой смелости, но тем не менее Терентия и его трех друзей заточили в темницу. Остальных же попытались переубедить, но, когда увидели, что это все безуспешно, казнили. В камеру к Терентию и его друзьям запустили ядовитых змей, однако христиане продолжали молиться, и змеи набросились на палачей. Тогда мучеников также приговорили к казни.

Святым мученикам молятся об укреплении веры, ниспослании мужества перед лицом надвигающихся опасностей, отпущении грехов, а также просят телесного и духовного исцеления.

Праздник 10 апреля по старому стилю – день памяти преподобного Иллариона Нового.

У кого 10 апреля именины

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Максим, Григорий, Терентий, Федор, Яков.

Терентьев день: приметы и запреты

В народном календаре 10 апреля – Терентьев день. Приметы говорят о погоде и урожае:

много птиц на деревьях – будет жаркое и солнечное лето;

с самого утра яркое солнце – нужно начинать работу на огороде;

Туман вокруг солнца во время восхода – летом хорошо уродят фрукты и ягоды;

дождь в этот день – летом жди засуху;

сильный ветер – к неурожаю;

в доме появились маленькие паучки – к потеплению.

В этот день нужно наблюдать за восходом солнца – если оно в дымке или мареве, то год будет хлебородным. Отсюда пошло и второе название праздника – Терентий Маревный.

Что можно делать 10 апреля

По народным приметам в этот день нужно вымыть полы в доме – тогда гости будут всегда званые.

Также наши предки старались бодрствовать до самого утра. Верили, если так сделать, то можно выйти «сухим» из любой проблемы. А если все же заснули и вам приснился уже умерший родственник, то это значит, что будете иметь крепкое здоровье.

Что нельзя делать 10 апреля

Среди запретов сегодняшнего дня – ругаться, сплетничать, завидовать, обижать людей или животных, отказывать в помощи, милостыне. Продолжается Великий пост, и тем, кто постится, запрещается горячая пища, растительное масло, полагается сухоядение.

Народные приметы также запрещают в этот день пользоваться острыми предметами – топором, пилой или даже ножницами, запрет связан с тем, что все святые мученики были казнены.

Запрещалось в этот день устраивать вечеринки и застолья, особенно танцевать. Наши предки приметили, что тот, кто не придерживается этого запрета, в будущем будет лить горькие слезы.

Не стоит сегодня предлагать руку и сердце – любимая скоро разлюбит.