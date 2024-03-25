Церковне свято 25 березня: яке начення має Благовіщення Пресвятої Богородиці

Значення свята Благовіщення

Благовіщенням називають день, коли Архангел Гавриїл приніс Діві Марії “благу звістку” про народження Сина, який стане Спасителем для всього людства.

Також Благовіщення символізує надію та новий початок. Це свято відзначається за дев’ять місяців до Різдва Христового, тобто 25 березня за новим календарем і 7 квітня за старим.

Свято Благовіщення є нагадуванням про важливість віри, надії та любові у нашому житті. Воно закликає нас замислитися над вічними цінностями та знайти час для духовного відродження.

Благовіщення відносять до дванадесятих свят, які мають особливе значення у житті Ісуса Христа і Богородиці.

За старим, юліанським календарем, 25 березня – день пам’яті преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова і преподобного Симеона Нового Богослова.

Традиції та заборони, пов’язані із Благовіщенням

У цей день віряни відвідують церкву, моляться за мир, благополуччя, міцне здоров’я, та просять захисту від хвороб.

Великий піст передбачає певні послаблення на Благовіщення – дозволяється їсти рибу та рибні страви.

Також це час, коли не рекомендується сваритися, лаятися, лихословити, або ображати інших.

Благодійність

На Благовіщення вважається благою справою дати милостиню. Це вчинок милосердя та доброти, який відображає дух свята.

Прикмети про погоду

Народні прикмети на 25 березня пов’язані з погодою та урожаєм:

погода на Благовіщення віщує погоду на Великдень;

дощ цього дня обіцяє багатий врожай;

якщо ж цього дня ластівки з’являються в небі, то весна буде теплою.

В кого іменини 25 березня

За новим церковним календарем іменини в цей день святкують Марія, Йосип, Тихін, Сава, Василь, Гаврило, Феодосій, Пелагея;

За старим календарем імениниками є Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Семен, Сергій, Феофан.