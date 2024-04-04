Церковне свято 4 квітня: хто така «Геронтиса» і чому не можна рибалити

Кому моляться віруючі 4 квітня

4 квітня за новим церковним календарем православні віруючі згадують преподобного Йосипа Піснописця, преподобного Йосипа Багатоболісного Києво-Печерського, а також відзначають день пам’яті ікони Божої Матері «Геронтиса», однієї з найшанованіших ікон Богородиці на Афоні.

Ікона «Стариця» або «Геронтіса» є однією з найшанованіших святинь у православ’ї, що зберігається в монастирі Пантократор на Святій горі Афон у Греції. Ця ікона зображує Богоматір, яка молиться Спасителеві на повний зріст.

Згідно з давнім переказом, перше диво від ікони сталося під час будівництва монастиря на Афоні: кілька ночей поспіль з того місця, де йшло будівництво, пропадали робочі інструменти та сама ікона. Знаходили їх неподалік будівництва, і зрештою здогадалися, що Богородиця хоче, щоб монастир збудували саме на цьому місці. Так і вчинили.

Друге диво сталося вже в самому монастирі: старець-ігумен перед смертю попросив священика причастити його, але той не дуже поспішав. Тоді від чудотворної ікони у вівтарі почувся владний голос – він наказав священикові негайно виконати прохання ігумена. Після цього випадку ікону вважають покровителькою людей похилого віку, а назвали її «Геронтиса».

Ікона вважається чудотворною і особливо шанується серед людей похилого віку, оскільки вона відома як покровителька старих. Крім того, відомо, що святиня виліковувала від різних важких хвороб, зцілювала від безпліддя та допомагала під час пологів.

Свято 4 квітня за старим стилем – день пам’яті священномученика Василя, пресвітера Анкірського.

У кого 4 квітня іменини

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Марія, Адріан, Веніамін, Георгій, Йосип, Іван, Зосима, Микита, Микола, Никифор, Федір та Яків.

Прикмети та заборони на 4 квітня

У народному календарі 4 квітня – свято Вільхові оглядини. За прикметами цього дня судять про погоду та яким буде літо:

день сонячний та ясний – і літо таким буде;

дощ із самого ранку – до дощового літа;

на деревах кора потріскалася – очікується гарна погода;

птахи повернулися з теплих країн, але не співають – будуть морози.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то буде йти дощ.

Що сьогодні не можна робити

Не можна лаятися, пліткувати, ображатися і ображати, особливо людей похилого віку, відмовляти їм у допомозі.

Не варто розпочинати нові справи, особливо серйозні, або планувати майбутнє – ніщо з цього не справдиться так, як задумано.

Не можна ображати тварин і птахів, інакше залишитеся самотнім на весь рік.

Заборонено займатися рибалкою – це принесе злидні.

Що можна робити сьогодні

У цей день прийнято заготовляти кору вільхи – вона містить дубильні речовини, які допомагають зупинити кровотечу та лікувати запалення.

Згідно з народними повір’ями, сон, який наснився в ніч на 4 квітня, протягом 12 днів обов’язково здійсниться. Але не можна про нього розповідати нікому.