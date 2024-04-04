Церковный праздник 4 апреля: кто такая «Геронтисса» и почему нельзя рыбачить

Кому молятся верующие 4 апреля

4 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобного Иосифа Песнописца, преподобного Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского, а также отмечают день памяти иконы Божией Матери «Геронтисса», одной из наиболее чтимых икон Богородицы на Афоне.

Икона «Старица» или «Геронтисса» является одной из самых почитаемых святынь в православии, хранящейся в монастыре Пантократор на Святой горе Афон в Греции. Эта икона изображает Богоматерь, которая молится Спасителю в полный рост.

Согласно древнему преданию, первое чудо от иконы произошло во время строительства монастыря на Афоне: несколько ночей подряд из того места, где шла стройка пропадали рабочие инструменты и сама икона. Находили их неподалеку от стройки, и в конце концов догадались, что Богородица хочет, чтобы монастырь построили именно на этом месте. Так и поступили.

Второе чудо случилось уже в самом монастыре: старец-игумен перед смертью попросил священника причастить его, но тот не сильно торопился. Тогда от чудотворной иконы в алтаре послышался властный голос – он велел священнику тотчас исполнить просьбу игумена. После этого случая ико­ну считают покровительницей стариков, а назвали ее «Геронтисса».

Икона считается чудотворной и особенно почитается среди пожилых людей, поскольку она известна как покровительница стариков. Кроме того, известно, что святыня излечивала от различных тяжелых болезней, исцеляла от бесплодия и помогала при родах.

Праздник 4 апреля по старому стилю – день памяти священномученика Василия, пресвитера Анкирского.

У кого 4 апреля именины

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Мария, Адриан, Вениамин, Георгий, Иосиф, Иван, Зосима, Никита, Николай, Никифор, Федор и Яков.

Приметы и запреты на 4 апреля

В народном календаре 4 апреля – праздник Ольховые смотрины. По приметам этого дня судят о погоде и каким будет лето:

день солнечный и ясный – и лето таким будет;

дождь с самого утра – к дождливому лету;

на деревьях кора потрескалась – ожидается хорошая погода;

птицы вернулись из теплых стран, но не поют – будут морозы.

В этот день обращали внимание на ольху: если на ней распустились листочки раньше, чем у березы – то летом будет много дождей.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ругаться, сплетничать, обижаться и обижать, особенно пожилых людей, отказывать им в помощи.

Не стоит начинать новые дела, особенно серьезные, или планировать будущее – ничто из этого не сбудется так, как задумано.

Нельзя обижать животных и птиц, иначе останетесь одиноким на весь год.

Запрещено заниматься рыбалкой – это принесет бедность.

Что можно делать сегодня

В этот день принято заготавливать кору ольхи — она содержит дубильные вещества, которые помогают остановить кровотечение и лечить воспаления.

Согласно народным поверьям, сон, который приснился в ночь на 4 апреля, в течение 12 дней обязательно сбудется. Но нельзя о нем никому рассказывать.