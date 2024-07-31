Церковне свято 31 липня: день, коли не можна сваритися та робити великі покупки

Святий Євдоким: допомагав бідним і вдовам

Євдоким жив у IX столітті та жив у Малій Азії, у місті Каппадокія. Його сім’я була дуже почесною, а батьки були християнами. Ще в юності Євдоким вирішив присвятити своє життя Богу і дав обітницю безшлюбності. Він дбав про сирот і бідних, допомагав вдовам. Знаючи про його чесноти, імператор Феофіл призначив Євдокима правителем Харсіанської області. Але, незважаючи на свій сан, він залишався лагідним і справедливим.

Євдоким прожив коротке життя – він помер у 33 роки і знав про свою смерть. Коли настав час, він попросив усіх залишити його, щоб помолитися. За заповітом, його поховали в тому ж одязі, що він і був, а біля його могили сталися чудеса зцілення. Пізніше мати Євдокима вирішила перепоховати сина у Константинополі, але коли відкрили могилу, виявили, що тіло святого нетлінне. Тому місцеві жителі тоді не дали забрати святиню. Але святі мощі таки потрапили до Константинополя – їх перевіз один ієромонах. Поклали їх у церкві Пресвятої Богородиці, яку збудували батьки Євдокима.

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Цього дня за новим календарем також відзначають передсвято зносу древ чесного та життєдайного Хреста Господнього – це день перед великим святом. У богослужіння 31 липня входять молитви і піснеспіви, які присвячені наступній події – винесення древ чесного і життєдайного Хреста Господнього.

За старим стилем сьогодні день пам’яті мученика Еміліана.

Про що говорять прикмети на 31 липня

Серед наших пращурів було чимало цікавих прикмет.

павутиння в повітрі літає – до тепла та сонця;

густий туман випав – до врожаю грибів, але якщо він швидко зникає – до ясної погоди;

бджоли з ранку летять у поле – погода буде гарною;

вітряна погода – зима буде сніговою.

Із завтрашнього дня у віруючих починається Успенський піст.

Що не можна робити 31 липня

Здійснювати важливі покупки – краще відкласти їх на інший день.

Сваритися з рідними.

Не слід викидати залишки їжі зі столу.

Цього дня заборонено об’їдатися та пити алкоголь – перед початком Успенського посту потрібно очистити тіло та думки.

Не можна на Євдокима відмовляти у допомозі бездомним – як людям, так і тваринам. Вважається, що якщо не відгукнешся на прохання, то чекай на біди.

Що можна робити 31 липня

Євдоким Каппадокіянин вважається покровителем сімейного вогнища, тому у святого просять благополуччя та щастя для сім’ї та здоров’я для близьких.

День вважається дуже сприятливим для весілля. У минулі часи у цей день вшановується пам’ять святого хребта. Тому на стіл зазвичай ставлять різносоли, готують страви з м’яса, риби та яєць та пироги з усілякими начинками, але, як уже говорилося, їсти та пити треба в міру.

У кого іменини 31 липня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Єгор, Єгорій, Євдоким, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ганна, Єлизавета.

За старим стилем іменини святкують Опанас, Омелян, Іван, Степан.

Талісманом людини, народженої 31 липня, є діамант, дорогоцінний камінь, який багато років бентежить людство. Здавна вірили, що споглядання блиску діамантів допомагає упорядкувати нервову систему.