Церковный праздник 31 июля: день, когда нельзя ссориться и делать крупные покупки

Святой Евдоким: помогал бедным и вдовам

Евдоким жил в IX веке и жил в Малой Азии, в городе Каппадокия. Его семья была очень знатной, а родители были христианами. Еще в юности Евдоким решил посвятить свою жизнь Богу и дал обет безбрачия. Он заботился о сиротах и бедных, помогал вдовам. Зная о его добродетелях, император Феофил назначил Евдокима правителем Харсианской области. Но, несмотря на свой сан, он оставался кротким и справедливым.

Евдоким прожил короткую жизнь – он умер в 33 года и знал о своей смерти. Когда пришло время, он попросил всех оставить его, чтобы помолиться. По завещанию, его похоронили в той же одежде, что он и был, а у его могилы стали происходить чудеса исцеления. Позже мать Евдокима решила перезахоронить сына в Константинополе, но когда открыли могилу, обнаружили, что тело святого нетленно. По этой причине местные жители тогда не дали забрать святыню. Но святые мощи все-таки попали в Константинополь – их перевез один иеромонах. Положили их в церкви Пресвятой Богородицы, которую построили родители Евдокима.

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В этот день по новому календарю также отмечают предпразднство изнесения древ честного и животворящего Креста Господня – это день перед большим праздником. В богослужения 31 июля входят молитвы и песнопения, которые посвящены наступающему событию – изнесение древ честного и животворящего Креста Господня.

По старому стилю сегодня день памяти мученика Емилиана.

О чем говорят приметы на 31 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

паутина в воздухе летает – к теплу и солнцу;

густой туман выпал – к урожаю грибов, но если он быстро исчезает – к ясной погоде;

пчелы с утра летят в поле – погода будет хорошей;

ветреная погода – зима будет снежной.

С завтрашнего дня у верующих начинается Успенский пост.

Что нельзя делать 31 июля

Совершать важные покупки – лучше отложить их а другой день.

Ссориться с родными.

Не следует выкидывать остатки пищи из стола.

В этот день запрещено объедаться и пить алкоголь – перед началом Успенского поста нужно очистить тело и мысли.

Нельзя на Евдокима отказывать в помощи бездомным – как людям, так и животным. Считается, что если не откликнешься на просьбу, то жди беды.

Что можно делать 31 июля

Евдоким Каппадокиянин считается покровителем семейного очага, поэтому у святого просят благополучия и счастья для семьи и здоровья для близких.

День считается очень благоприятным для женитьбы. В старину в этот день отмечали Евдокимово заговенье – 31 июля по новому календарю считается последним днем, когда разрешается скоромная пища. Поэтому на стол обычно ставят разносолы, готовят блюда из мяса, рыбы и яиц и пироги со всевозможными начинками, но, как уже говорилось, есть и пить нужно в меру.

У кого именины 31 июля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Егор, Егорий, Евдоким, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета.

По старому стилю именины празднуют Афанасий, Емельян, Иван, Степан.

Талисманом человека, рожденного 31 июля является бриллиант, драгоценный камень, много лет смущающий человечество. Издавна верили, что созерцание блеска бриллиантов помогает привести в порядок нервную систему.