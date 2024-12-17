Церковні свята 17 грудня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

17 грудня в церковному календарі — день пам’яті святого пророка Даниїла.

Що це за день

Святий пророк Даниїл — це символ непохитної віри та мудрості, навіть у найтяжчі часи чужоземного полону. Його життя припало на період Вавилонського царства, де він завдяки своїй відданості Богу та дару тлумачення снів здобув повагу і високі посади при дворах царів Навуходоносора та Дарія. Проте його праведність і відмова від поклоніння ідолам неодноразово ставили його перед смертельною загрозою. Найвідоміший випадок стався, коли Даниїла за відмову вклонитися царю кинули у лев’ячий рів, але Господь зберіг йому життя, закривши пащі звірів. Це чудо стало яскравим свідченням Божого захисту для всіх, хто не відступає від своєї віри.

Пророк Даниїл також відомий своїми видіннями та пророцтвами, які відіграють важливу роль у християнському розумінні кінця світу. У книзі Даниїла містяться видіння про чотири царства, які змінюють одне одного, та пророцтво про прихід вічного царя — Месії. Ці передбачення продовжують надихати віруючих, нагадуючи про силу Божого плану. Даниїл прожив довге життя, залишивши по собі духовну спадщину, що вчить стійкості у вірі, мудрості й довірі до Бога. Його пам’ять особливо шанують як приклад вірності, який здатен подолати будь-які випробування.

Що не можна робити 17 грудня

Не слід лаятися, лихословити, кричати.

Не можна їсти масну їжу, піддаватися шкідливим звичкам.

Не зациклюйтесь на негативі.

Народні прикмети 17 грудня

дивилися, який сьогодні день: яка погода, таким буде травень;

сильна заметіль — навесні будуть добре роїтися бджоли;

снігу багато випали — чекайте на тепло наступного тижня;

іній на деревах з’явився — на зимові свята буде тепла погода.

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