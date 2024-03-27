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Церковне свято 27 березня: день сприятливий для робіт по дому

Церковне свято 27 березня: день сприятливий для робіт по дому

Сьогодні, 27 березня, за новим церковним календарем (9 квітня за старим стилем) православні віруючі відзначають день пам’яті мучениці Матрони Солунської. У народному календарі цей день називали Мотрона Настовіца. Розповідаємо про заборони та прикмети дня.

Матрона Солунська: була рабинею і постраждала за віру

Матрона Солунська жила у Салоніках у III-IV ст. Вона була рабинею юдейки Павтили та християнкою. Та змушувала свою служницю відмовитись від християнства, але Матрона відмовлялася, за що терпіла побої. Її пов’язували і замикали в комірчині, але щоразу знаходили без кайданів і в молитві. Зрештою, жінку сильно побили, через що вона померла. Матрону поховали християни, а пізніше єпископ Олександр Солунський збудував церкву в ім’я мучениці та переніс туди її чудотворні мощі.

Свята мучениця Матрона вважається захисницею та покровителькою дівчат та жінок, домогосподарок та хранительок сімейного вогнища. До неї можна звертатися з проханнями зміцнити сім’ю, допомогти у справах, господарюванні.

За старим стилем сьогодні – день пам’яті преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського.

У кого іменини 27 березня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Макар, Олександр, Іван, Павло.

Прикмети та заборони на 27 березня

У народному календарі 27 березня – свято Мотрена Настовіца. Свою назву він отримав від звичаю відбілювати тканини на снігу, який називали «настом».

Прикмети цього дня

  • якщо вранці іній та туман – рік буде врожайний;
  • на небі немає хмар – буде багато ягід;
  • птахи високо літають – довго дощу не буде;
  • якщо вдень тепло – літо буде спекотним.

Цього дня за народними повір’ями слід молитися за хороший урожай.

Що можна робити 27 березня

За народною традицією, цей день вважається сприятливим для будь-якої домашньої роботи: можна робити прибирання, прати, чистити посуд. За старих часів у цей час також збирали старі речі і спалювали їх – вважалося, що таким чином можна позбутися всіх негараздів.

Що не можна робити 27 березня

Цього дня не можна ображатись, злитися, лихословити, ображати будь-кого, відмовляти у допомозі. Особливо небезпечним день вважається для сварок – можуть затягнутися надовго.

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