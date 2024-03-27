Церковный праздник 27 марта: день благоприятный для работ по дому

Матрона Солунская: была рабыней и пострадала за веру

Матрона Солунская жила в Салониках в III-IV вв. Она была рабыней иудейки Павтилы и христианкой. Та заставляла свою служанку отказаться от христианства, но Матрона отказывалась, за что терпела побои. Ее связывали и запирали в каморке, но каждый раз находили без уз и в молитве. В конце концов женщину сильно избили, отчего она умерла. Матрону похоронили христиане, а позже епископ Александр Солунский построил церковь во имя мученицы и перенес туда ее чудотворные мощи.

Святая мученица Матрона считается защитницей и покровительницей девушек и женщин, домохозяек и хранительниц семейного очага. К ней можно обращаться с просьбами укрепить семью, помочь в делах, ведении хозяйства.

По старому стилю сегодня – день памяти преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского.

У кого именины 27 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Макар, Александр, Иван, Павел.

Приметы и запреты на 27 марта

В народном календаре 27 марта – праздник Матрена Настовица. Свое название он полуил от обычая отбеливать ткани на снегу, который называли «настом».

Приметы этого дня

если утром иней и туман – год будет урожайный;

на небе нет облаков – будет много ягод;

птицы высоко летают – долго дождя не будет;

если днем тепло – лето будет жаркое.

В этот день по народным поверьям следует молиться о хорошем урожае.

Что можно делать 27 марта

По народной традиции этот день считается благоприятным для любой домашней работы: можно делать уборку, стирать, чистить посуду. В старину в это время также собирали старые вещи и сжигали их – считалось, что таким образом можно избавиться от всех невзгод.

Что нельзя делать 27 марта

В этот день нельзя обижаться, злиться, сквернословить, обижать кого-либо, отказывать в помощи. Особенно опасным день считается для ссор – могут затянуться надолго.