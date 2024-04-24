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Церковне свято 24 квітня: їжте вівсянку та не влаштовуйте п’янку

Церковне свято 24 квітня: їжте вівсянку та не влаштовуйте п’янку

Сьогодні, 24 квітня (7 травня за старим календарем), православні християни згадують святого Саву Стратилата та з ним 70-ти воїнів, преподобного Саву Печерського та мученика Євсевія. У народному календарі це Євсєєв день. Які традиції, прикмети та заборони цього дня?

Сава Стратилат: не зрікся віри навіть під тортурами

Святий мученик Сава Стратилат (також відомий як Сава Римський чи Сава Солунський) – важлива постать у християнській історії. Сава народився III столітті в місті Помпеї Римської імперії в сім’ї християн. Він служив у римській армії, досяг високого рангу стратилату (генерал) і в той же час сповідував християнство, часто допомагав нужденним та знедоленим. За цю чесноту Сава отримав від Бога дар чудотворення та зцілення.

На той час велися переслідування християн імператором Максиміаном, і Саву заарештували за його віру. Він відмовився зрікатися своєї віри. За це його довго катували, але дивом залишався неушкодженим. 70 воїнів, які стали свідками цього, також увірували у Христа. Їх засудили до страти, а святого Саву кинули до в’язниці. Він до кінця виніс усі муки і не зрікся віри.

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Про Сава Печерського збереглося небагато інформації. Відомо, що він жив у XIII столітті і трудився у Ближніх печерах Києво-Печерського монастиря. У «Книзі про святих» та в каноні служби Києво-Печерського Саву Печерського називають чудотворцем. Пам’ять його відбувається 24 квітня – задля тезоіменитства зі святим Саввою Стратилатом.

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Про життя Євсевія також відомо небагато. Євсевій та ще 40 людей разом з ним були свідками тортур святого Георгія Побідоносця. Побачивши чудові зцілення воїна, всі вони повірили в Христа. За це мучеників відправили до в’язниці, а потім стратили.

Свято 24 квітня за старим стилем – день пам’яті Антипи, єпископа Пергама Асійського.

24 квітня: у кого сьогодні іменини

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Олексій, Валентин, Єлизавета, Інокентій, Євсей, Йосип, Леонтій, Микола, Сава, Сергій, Хома.

Талісманом людини, народженої 24 квітня, є гранат. Цей камінь відомий людству вже давно. Ще за часів стародавньої Скіфії їм прикрашали обладунки. Гранат також радили носити незаміжнім дівчатам, щоби залучити сімейне щастя.

Євсеєв день: прикмети та традиції

У народному календарі 24 квітня – свято Євсєєвого дня. Його прикмети говорять про майбутню погоду та врожай:

  • день спекотним видався – у червні буде прохолодно;
  • сережки на березі з’явилися – можна сіяти овес;
  • багато комарів – буде гарний урожай вівса;
  • дощ пішов – до врожаю жита;
  • зацвіла черемха – чекай скоро холодів.

Після цього дня настають ще 12 нічних заморозків.

Що можна робити 24 квітня

  • Сава Стратілат – покровитель військових, йому моляться з проханнями зміцнити дух, винести всі тяготи життя. Святого Євсевія вважають покровителем посівних робіт, йому моляться за хороший урожай вівса;
  • За народними традиціями в цей день прийнято готувати страви з вівса – кашу, хліб, суп, вівсяне печиво та кисіль, щоб був багатий урожай, а також печуть вівсяні млинці – ними пригощають близьких та потребують, щоб у домі був достаток;
  • У давні часи також вірили, що цей день є сприятливим для лікування різних хвороб, особливо тих, які пов’язані із зубним болем.

Що не можна робити 24 квітня

  • Цього дня слід утриматися від гучних розваг чи інших активностей;
  • Не можна вживати алкогольних напоїв;
  • Заборонено сваритися, лаятися та лихословити;
  • Народні прикмети не радять розпочинати нових справ – все буде марно;
  • Не можна ні в якому разі відмовляти у допомозі – необережним вчинком можна викликати злидні;
  • Заборонено позичати та перераховувати гроші – до бідності.
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