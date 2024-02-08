Церковне свято 8 лютого: ким були Федір Стратилат і Захарія Серповидець, і чому жінкам не можна дивитися в дзеркало

Федор Стратилат: хто він і чому його шанують 8 лютого

Його ім’я означає «божий дар», а прізвисько «Стратилат» – «воєначальник». Святий Федор народився в місті Евхаїт в Анатолії (сучасна Турція) в знатній родині і отримав гарну освіту. Він служив в римській армії під наказом імператора Лікінія і досяг високого звання.

Він також був таємним християнином і поширював віру серед своїх підлеглих і населення. За легендою, святий Федор здійснив чудо, коли він знищив велетенського змія, який тероризував місто Амасею. За це він отримав велику славу і повагу від людей.

Однак, коли імператор Лікіній дізнався про його християнство, він наказав арештувати Федора і піддати жорстоким тортурам. Святий витримав усі муки з мужністю і вірністю Богу, не зрадивши своєї віри. Він також заохочував інших християн, які страждали разом з ним.

Врешті-решт, він був обезголовлений за наказом імператора 8 лютого 319 року в місті Гераклея. Його тіло було поховане в церкві, яку він сам збудував, а його мощі були перенесені в різні місця, зокрема в Венецію, де вони зберігаються в храмі Христа Спасителя.

Святий Федор Стратилат є прикладом християнського воїна, який не боявся страждати і вмерти за свою віру. В цей день, 8 лютого, віруючі моляться йому про захист від ворогів, про мир і спокій, про мужність і вірність Богу.

Ким був пророк Захарія Серповидець

Також сьогодні день пам’яті святого пророка Захарія Серповидця. Це день, коли православна церква вшановує пам’ять одного з дванадцяти так званих малих пророків Старого Завіту.

Він жив у VI столітті до нашої ери. Святий Захарія був сином Берехії і нащадком святого Ієремії. Він пророкував про прихід Месії, про долю Єрусалиму, про кінець світу і про Страшний суд. Також цей пророк був автором однієї з книг Святого Письма, яка носить його ім’я.

Саме Захарій разом з іншим пророком Агамоном намагався переконати царя Зоровавеля у необхідності відновлення будівництва храму в Єрусалимі.

Серповидцем називали його тому, що в одному зі своїх пророцтв він побачив сувій у вигляді серпа, що літав у повітрі, у ньому були записані одкровення від Господа.

Народні традиції 8 лютого

Жінкам в цей день не можна заглядатися у дзеркало. Раніше вірили, що кожна хвилина «краде» рік молодості. Також намагалися не піднімати з землі речі, вважаючи, що їх «заговорили» відьми. Не дозволялося підмітати в оселі, щоб не «вимести» щастя.

Також цього дня намагалися дуже обережно поводитися з різними гострими предметами, щоб не отримати навіть невеликий поріз. Але саме цього ж дня селяни діставали серпи і оглядали їх, гострили до нового сезону.