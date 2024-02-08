Церковный праздник 8 февраля: кем были Федор Стратилат и Захария Серповидец, и почему женщинам нельзя смотреть в зеркало

Федор Стратилат: кто он и почему его почитают 8 февраля

Его имя означает «божий дар», а прозвище «Стратилат» – «военачальник». Святой Федор родился в городе Евхаит в Анатолии (современная Турция) в знатной семье и получил хорошее образование. Он служил в римской армии под приказом императора Ликинии и достиг высокого звания.

Он также был тайным христианином и распространял веру среди своих подчиненных и населения. По легенде, святой Федор совершил чудо, когда уничтожил гигантского змея, терроризировавшего город Амасею. За это он получил огромную славу и уважение от людей.

Однако, когда император Ликиний узнал о его христианстве, он приказал арестовать Федора и подвергнуть жестоким пыткам. Святой выдержал все мучения с мужеством и верностью Богу, не изменив своей вере. Он также поощрял других христиан, страдавших вместе с ним.

В конце концов он был обезглавлен по приказу императора 8 февраля 319 года в городе Гераклея. Его тело было похоронено в церкви, которую он сам построил, а его мощи были перенесены в разные места, в частности, в Венецию, где они хранятся в храме Христа Спасителя.

Святой Федор Стратилат является примером христианского воина, не боявшегося страдать и умереть за свою веру. В этот день, 8 февраля, верующие молятся ему о защите от врагов, о мире и покое, о мужестве и верности Богу.

Кем был пророк Захария Серповидец

Сегодня день памяти святого пророка Захария Серповидца. Это день, когда православная церковь чтит память одного из двенадцати так называемых малых пророков Ветхого Завета.

Он жил в VI веке до н.э. Святой Захария был сыном Берехии и потомком святого Иеремии. Он пророчествовал о пришествии Мессии, о судьбе Иерусалима, о конце света и о Страшном суде. Также этот пророк был автором одной из книг Священного Писания, которая носит его имя.

Именно Захарий вместе с другим пророком Агамоном пытался убедить царя Зоровавеля в необходимости возобновления строительства храма в Иерусалиме.

Серповидцем называли его потому, что в одном из своих пророчеств он увидел свиток в виде летящего в воздухе серпа, в нем были записаны откровения от Господа.

Народные традиции 8 февраля

Женщинам в этот день нельзя заглядываться в зеркало. Раньше верили, что каждая минута «ворует» год молодости. Также пытались не поднимать с земли вещи, считая, что их заговорили ведьмы. Не разрешалось подметать в доме, чтобы не «вымести» счастье.

Также в этот день пытались очень осторожно обращаться с разными острыми предметами, чтобы не получить даже небольшой порез. Но именно в этот же день крестьяне доставали серпы и осматривали их, затачивали до нового сезона.