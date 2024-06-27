Цей день: свята та події 27 червня

Свята 27 червня

Всесвітній день працівників промисловості

Це свято було засноване у 1905 році в Чикаго. Його мета – нагадати про боротьбу за справедливі умови праці, рівність на робочому місці та солідарність між працівниками.

Міжнародний день ананасу

Перші письмові згадки про цей тропічний фрукт належать ще Христофору Колумбу, а також іншим дослідникам Гонсало Фернандесу де Ов’єдо-і-Вальдесу та серу Волтеру Рейлі. Вони зустріли його під час своїх подорожей до Вест-Індії, де ананас вирощувався для вина.

День народження банкомату

Саме в цей день 1967 року в британському банку було встановлено перший автомат для переведення в готівку. Його вартість становила 18 000 доларів і на той час це була справді дуже велика сума грошей.

День мікро-малих та середніх підприємств

Свято було встановлено за ініціативою Генасамблеї ООН у 2007 році. Головна його мета полягає у підвищенні рівня поінформованості про важливий внесок малого бізнесу у забезпечення сталого розвитку держави.

Всесвітній день рибальства

Заснований в Італії в 1984 році під час з’їзду з регулювання та розвитку промислової риболовлі. З 2001 року його святкують під офіційною егідою ООН. Головна його мета полягає у приверненні уваги до важливості захисту рибних популяцій.

День сонцезахисних окулярів

Ця дата була започаткована Радою зору в США, щоб підвищити обізнаність людей про важливість захисту очей від сонячних променів.

27 червня: цей день в історії

1663 рік – у Ніжині відбувається козацька рада (Чорна рада), на якій гетьманом Лівобережної України обирають Івана Брюховецького;

1871 рік – єна стає новою грошовою одиницею Японської імперії;

1929 рік – у нью-йоркських лабораторіях Белла демонструють систему передачі повнокольорового телезображення;

1931 рік – у США винахідник Ігор Сікорський отримує патент на винахід першого вертольота;

1932 рік – у Сіамі проголошують конституцію;

1964 рік – у Вашингтоні відкривають пам’ятник Тарасу Шевченку;

1991 рік – війною Словенії за незалежність розпочинаються Югославські війни;

2001 рік – у Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участю Івана Павла II беатифіковано (проголошено блаженними) низку українських греко-католицьких новомучеників;

2017 рік – у Києві о 8:16 відбувається теракт, під час якого гине полковник Максим Шаповал і поранення отримує жінка, що проходила повз;

2022 рік – у Кременчуці (Полтавська область) відбувається ракетний удар російських військ у ТЦ «Амстор».

Цього дня народилися: