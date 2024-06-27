Цей день: свята та події 27 червня

Цей день: свята та події 27 червня

Сьогодні, 27 червня – 855 день війни в Україні. До Нового року залишилось 187 днів. А ще сьогодні багато цікавих свят та пам’ятних подій.

Свята 27 червня

Всесвітній день працівників промисловості

Це свято було засноване у 1905 році в Чикаго. Його мета – нагадати про боротьбу за справедливі умови праці, рівність на робочому місці та солідарність між працівниками.

Міжнародний день ананасу

День ананаса

 

Перші письмові згадки про цей тропічний фрукт належать ще Христофору Колумбу, а також іншим дослідникам Гонсало Фернандесу де Ов’єдо-і-Вальдесу та серу Волтеру Рейлі. Вони зустріли його під час своїх подорожей до Вест-Індії, де ананас вирощувався для вина.

День народження банкомату

банкомат та кредитна картка

 

Саме в цей день 1967 року в британському банку було встановлено перший автомат для переведення в готівку. Його вартість становила 18 000 доларів і на той час це була справді дуже велика сума грошей.

День мікро-малих та середніх підприємств

Свято було встановлено за ініціативою Генасамблеї ООН у 2007 році. Головна його мета полягає у підвищенні рівня поінформованості про важливий внесок малого бізнесу у забезпечення сталого розвитку держави.

Всесвітній день рибальства

Заснований в Італії в 1984 році під час з’їзду з регулювання та розвитку промислової риболовлі. З 2001 року його святкують під офіційною егідою ООН. Головна його мета полягає у приверненні уваги до важливості захисту рибних популяцій.

День сонцезахисних окулярів

Ця дата була започаткована Радою зору в США, щоб підвищити обізнаність людей про важливість захисту очей від сонячних променів.

27 червня: цей день в історії

  • 1663 рік – у Ніжині відбувається козацька рада (Чорна рада), на якій гетьманом Лівобережної України обирають Івана Брюховецького;
  • 1871 рік – єна стає новою грошовою одиницею Японської імперії;
  • 1929 рік – у нью-йоркських лабораторіях Белла демонструють систему передачі повнокольорового телезображення;
  • 1931 рік – у США винахідник Ігор Сікорський отримує патент на винахід першого вертольота;
  • 1932 рік – у Сіамі проголошують конституцію;
  • 1964 рік – у Вашингтоні відкривають пам’ятник Тарасу Шевченку;
  • 1991 рік – війною Словенії за незалежність розпочинаються Югославські війни;
  • 2001 рік – у Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участю Івана Павла II беатифіковано (проголошено блаженними) низку українських греко-католицьких новомучеників;
  • 2017 рік – у Києві о 8:16 відбувається теракт, під час якого гине полковник Максим Шаповал і поранення отримує жінка, що проходила повз;
  • 2022 рік – у Кременчуці (Полтавська область) відбувається ракетний удар російських військ у ТЦ «Амстор».

Цього дня народилися:

  • 1833 рік – український композитор, піаніст та педагог Владислав Заремба;
  • 1877 рік – британський фізик, який здійснив поляризацію рентгенівського випромінювання, Нобелівський лауреат Чарльз Баркла;
  • 1991 рік – офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України Денис Прокопенко.
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