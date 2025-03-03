Прогноз погоди в Одесі на 4 березня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-2°C тепла, вдень 6-8°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 4 березня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 2°C морозу до 3°C тепла, вдень 6-11°C тепла.
На автошляхах області видимість добра.
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