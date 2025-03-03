Март в Одессе, прохожий

Прогноз погоди в Одесі на 4 березня

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-2°C тепла, вдень 6-8°C тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 4 березня

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2°C морозу до 3°C тепла, вдень 6-11°C тепла.

На автошляхах області видимість добра.

Вибір редакції

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою