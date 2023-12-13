Новини Одеси та Одеської області

Близько сотні будинків Одеси залишились без тепла: причина

Близько сотні будинків Одеси залишились без тепла: причина

Сьогодні, 13 грудня, в Одесі сталося аварійне відключення, внаслідок чого майже сотня будинків залишилися без теплопостачання. Завершення робіт на аварійних ділянках заплановано до кінця дня.

Про це повідомили у КП “Теплопостачання міста Одеси”.

Тимчасово припинено теплопостачання за такими адресами:

  • Адміральский проспект 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,266,2 7,29,30,16А,6А;
  • вул. Бригадна 62;
  • вул. Героїв-Прикордонників 2,4;
  • вул. Геранева, 2;
  • вул. Докова 12,13,17,19,20,21;
  • вул. Луніна, 7А,7Б,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,15А;
  • вул. Мачтова 6,8,10,12,14,15,16,18, 22С;
  • вул. Новаторів, 5,3,15,17,5А;
  • вул. Палубна 5,6,7,8,10;
  • провулок Палубний, 1,2,3,4,5;
  • вул. Суднобудівна, 5,7,9,11,13,15,17,21;
  • вул. Танкерна, 2,11,13,14;
  • вул. Трудова, 2,3,4,5,6,8,9,10,12,13 14,16;
  • вул. Швигіна, 18А.
Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати