Близько сотні будинків Одеси залишились без тепла: причина

Погано гріють батареї: чому і що робити З приходом холодів ми з нетерпінням чекаємо на включення опалення у своїх квартирах, або ж самі запускаємо котел у приватному будинку. Але буває так, що батареї залишаються холодними. Які можуть бути причини того, що батареї погано гріють і що можна зробити? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як зігріти кімнату, що виходить на північ: названі 4 способи Як відомо, кімнати в будинку або квартирі розташовуються по-різному щодо сторін світла. І, як правило, від нестачі тепла і світла найбільше страждає та, що виходить на північ. І якщо навесні та влітку ми цього практично не помічаємо, то в осінньо-зимовий період, коли кожен градус тепла важливий і за нього доводиться платити, такі приміщення потребують особливої уваги. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ