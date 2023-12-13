Близько сотні будинків Одеси залишились без тепла: причина

Сьогодні, 13 грудня, в Одесі сталося аварійне відключення, внаслідок чого майже сотня будинків залишилися без теплопостачання. Завершення робіт на аварійних ділянках заплановано до кінця дня.
Про це повідомили у КП “Теплопостачання міста Одеси”.
Тимчасово припинено теплопостачання за такими адресами:
- Адміральский проспект 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,266,2 7,29,30,16А,6А;
- вул. Бригадна 62;
- вул. Героїв-Прикордонників 2,4;
- вул. Геранева, 2;
- вул. Докова 12,13,17,19,20,21;
- вул. Луніна, 7А,7Б,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,15А;
- вул. Мачтова 6,8,10,12,14,15,16,18, 22С;
- вул. Новаторів, 5,3,15,17,5А;
- вул. Палубна 5,6,7,8,10;
- провулок Палубний, 1,2,3,4,5;
- вул. Суднобудівна, 5,7,9,11,13,15,17,21;
- вул. Танкерна, 2,11,13,14;
- вул. Трудова, 2,3,4,5,6,8,9,10,12,13 14,16;
- вул. Швигіна, 18А.