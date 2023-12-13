Около сотни домов Одессы остались без тепла: причина

Плохо греют батареи: почему и что делать С приходом холодов мы с нетерпением ждем включения отопления в своих квартирах, или же сами запускаем котел в частном доме. Но бывает так, что батареи остаются холодными. Какие могут быть причины того, что батареи плохо греют и что можно предпринять? ПОДРОБНЕЕ

Как согреть комнату, выходящую на север: названы 4 способа Как известно, комнаты в доме или в квартире располагаются по-разному относительно сторон света. И, как правило, от недостатка тепла и света наиболее страдает та, что выходит на север. И если весной и летом мы этого практически не замечаем, то в осенне-зимний период, когда каждый градус тепла важен и за него приходится платить, такие помещения требуют особого внимания. ПОДРОБНЕЕ