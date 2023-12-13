Около сотни домов Одессы остались без тепла: причина

Сегодня, 13 декабря, в Одессе произошло аварийное отключение, в результате чего почти сотня домов остались без теплоснабжения. Завершение работ на аварийных участках планируется до конца дня.
Об этом сообщили в КП «Теплоснабжение города Одессы».
Временно прекращено теплоснабжение по следующим адресам:
- Адмиральский проспект 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,266,2 7,29, 30,16А,6А;
- ул. Бригадная 62;
- ул. Героев-пограничников 2,4;
- ул. Гераневая, 2;
- ул. Доковая 12,13,17,19,20,21;
- ул. Лунина, 7А,7Б,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,15А;
- ул. Мачтовая 6,8,10,12,14,15,16,18,22С;
- ул. Новаторов, 5,3,15,17,5А;
- ул. Палубная 5,6,7,8,10;
- переулок Палубный, 1,2,3,4,5;
- ул. Судостроительная, 5,7,9,11,13,15,17,21;
- ул. Танкерная, 2,11,13,14;
- ул. Трудовая, 2,3,4,5,6,8,9,10,12,13 14,16;
- ул. Швыгина, 18А.