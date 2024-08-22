Бізнес відновлюється: на Одещині суттєво зросли суми сплачених податків

З січня по липень одеський бізнес відрахував до бюджету податків на суму майже 5,5 мільярда гривень. Це на 57,1% або 1,9 мільярда гривень перевищує показники аналогічного періоду за 2023 рік.

Лідерами за обсягом сплаченого ПДВ стали торговельна та транспортна галузі, кожна з яких внесла по 1,05 мільярда гривень. Промисловість також зробила вагомий внесок, сплативши 622,6 мільйона гривень.

Станом на початок серпня в Одеській області зареєстровано 14 206 платників ПДВ. Переважну більшість з них — 13 060 — складають юридичні особи, тоді як фізичних осіб-підприємців налічується 1146.

Ці дані свідчать про позитивну динаміку економічного розвитку регіону та зростання прозорості бізнесу в Одеській області.