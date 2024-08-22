Новини Одеси та Одеської області

Бізнес відновлюється: на Одещині суттєво зросли суми сплачених податків

Бізнес відновлюється: на Одещині суттєво зросли суми сплачених податків

Одеський бізнес демонструє значне зростання податкових надходжень у 2024 році. За даними Головного управління ДПС в Одеській області, за перші сім місяців року місцеві підприємства сплатили рекордну суму податку на додану вартість.

З січня по липень одеський бізнес відрахував до бюджету податків на суму майже 5,5 мільярда гривень. Це на 57,1% або 1,9 мільярда гривень перевищує показники аналогічного періоду за 2023 рік.

Лідерами за обсягом сплаченого ПДВ стали торговельна та транспортна галузі, кожна з яких внесла по 1,05 мільярда гривень. Промисловість також зробила вагомий внесок, сплативши 622,6 мільйона гривень.

Станом на початок серпня в Одеській області зареєстровано 14 206 платників ПДВ. Переважну більшість з них — 13 060 — складають юридичні особи, тоді як фізичних осіб-підприємців налічується 1146.

Ці дані свідчать про позитивну динаміку економічного розвитку регіону та зростання прозорості бізнесу в Одеській області.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk