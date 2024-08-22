Новости Одессы и Одесской области

Бизнес восстанавливается: в Одесской области существенно выросли суммы уплаченных налогов

Бизнес восстанавливается: в Одесской области существенно выросли суммы уплаченных налогов

Одесский бизнес демонстрирует значительный рост налоговых поступлений в 2024 году. По данным Главного управления ГНС в Одесской области, за первые семь месяцев года местные предприятия уплатили рекордную сумму налога на добавленную стоимость.

С января по июль одесский бизнес отчислил в бюджет налогов на сумму почти 5,5 миллиарда гривен. Это на 57,1% или 1,9 миллиарда гривен превышает показатели аналогичного периода за 2023 год.

Лидерами по объему уплаченного НДС стали торговая и транспортная отрасли, каждая из которых внесла по 1,05 миллиарда гривен. Промышленность также сделала весомый вклад, уплатив 622,6 миллиона гривен.

По состоянию на начало августа в Одесской области зарегистрировано 14 206 плательщиков НДС. Подавляющее большинство из них — 13 060 — составляют юридические лица, тогда как физических лиц-предпринимателей насчитывается 1146.

Эти данные свидетельствуют о положительной динамике экономического развития региона и росте прозрачности бизнеса в Одесской области.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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