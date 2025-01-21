Як повідомила заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олена Баранецька, через високу вартість робіт міняти стелу повністю не будуть – оновлять лише літери.

«Ми не змінюємо повністю знак, ми змінюємо тільки літери. Це зараз недоречно, бо це дуже дорого. Зараз підрядна організація зніме назву цю, спробуємо своїми силами, за допомогою містоутворюючих підприємств зробити це з мінімальними витратами, без витрат з міського бюджет», – заявила чиновниця «Суспільному».

Також Олена Баранецька розповіла, що знаку вже понад 45 років, і метал у деяких місцях у дуже поганому стані, тож якщо технічний стан споруди дозволить, літери замінять. Роботи з демонтажу провадить комунальне підприємство «Екосервіс». При цьому термін виконання робіт з монтажу нової назви міста вона не назвала.

Нагадаємо, 9 жовтня 2024 року Верховна Рада проголосувала за перейменування міста Южне Одеської області на Південне.

Перейменування Южного в місто Порт-Анненталь депутати не підтримали. А за зміну назви міста на Південне проголосували 279 депутатів.

2023 року жителі Южного запропонували 168 варіантів перейменування міста. У свою чергу мер міста запропонував перекласти назву міста та назвати його «Південне». Цей варіант перейменування отримав найбільшу підтримку у місцевих жителів.