Що підготувала «небесна канцелярія» одеситам на Великдень – прогноз синоптиків

У день Великодня, 5 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Щоправда, температура повітря буде трохи нижчою порівняно з попередніми днями.
Прогноз погоди в Одесі на 5 травня
За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, вдень перейде у південно-західний, 6-11 м/с.
Температура вночі 8-10°С, вдень 16-18°С тепла.
Температура морської води 15-16°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 5 травня
По Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, вдень південно-західний, 6-11 м/с.
Температура вночі 5-10°С, вдень вона підніметься до 16-21°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової