Без світла до вечора: які вулиці Одеси відключать сьогодні від електропостачання

У четвер, 2 січня, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- пров. Мукачівський, 4а,
- Леонтовича, 7.
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Південний РЕМ
Роботи до 14:00:
- 1 лінія Вільямса, 43, 21,
- Аграрна, 3-52,
- Академіка Гамалії, 2, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82,
- Алмазна, 3-43,
- Байкальська, 1-14,
- Сергія Єфремова (Ак. Вавілова),
- Весняна, 1, 1а, 2, 2а, 24, 30, 34,
- Відважних, 2-28,
- Вірського, 10,16,18, 3,36/корп.38,38,40,
- Дача Ковалевского, 2-39а,
- Довга, 1а-24,
- Естонська, 7-20б,
- Брія Коваленка (Єнісейська), 1-17,
- Зелена, Зоряна, 4, 6а,
- Йосипа Тимченка, 1-35,
- Люстдорфська дорога, 217-240,
- М. Врубеля (Магнітогорська), 3-20,
- Максишко Дениса,
- Миколи Гумільова, 9-26б,
- Миколи Огренича,
- Місячна,
- П.Болбочана (Мічуріна), 7-15а,
- Озерна, 1-10,46/47,58,
- В.Берладяну (Омська), 1-36,
- Офіцерська, 13/3, 3/корп.2,
- Просвіти, 6-51,
- Рибальська, 2-75,
- Рибальська Балка, 1-20,
- Студена,
- Танфільєва,
- Трамвайна, 1-24а,
- Тролейбусна, 1-42,
- Художника Федорова,
- Юрія Єгорова, 12,
- Яблунева, 1-35,
- Ямська, 1-35,
- Дружний 3-я лінія, 14,18/в/1,18б,
- Марії Демченко 3-я лінія, 18б,
- пров. 1-й Колгоспний 1-9,
- пров. С. Параджанова (пров. 2-й Магнітогорський), 1-7,
- пров. 2-й Марії Демченко,
- пров. Байдарочний, 4-12,
- пров. Вишневий, 1-44,
- пров. Дружний, 1 – 57,
- пров. Ейзенштейна, 2-39,
- пров. Електричний, 4а,4б,
- пров. Каспійський, 1,3,9,
- пров. Косий, 1, 3,
- пров. Радісний, 1-7,
- пров. Романтичний, 9,22/46,
- пров. Трамвайний, 2,
- пров. Якірний, 1-12.
Роботи до 17:00:
- Академіка Корольова, 96-98,
- Чикаленко Євгена, 21-48, 73, 75,
- просп. Небесної сотні, 14 в, 14/1.
Роботи до 20:00:
- Зелена Балка, 58, 73,114,
- пр-т Свободи, 36а, 38, 38/корп.3, 40, 40/10, 40/корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 42/корп.1, 2, 3, 4, 5, 42а, 43, 44, 44-А, 44/корп.1, 2,3 ,4,5, 6, 8, 48/корп.6, 62, 64, 72, 72/4, 72/корп.5,7,8,9, 72г, 74/корп.10, 76, 78, 78/17, 80, 80/13, 80/5б.
Північний РЕМ
Роботи до 20:00:
- Жевахова, 5,
- Лиманна, 12, 37-105,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й Соляний,
- пров. 2-й Локомотивний, 3,4,
- пров. 3-й Залізничний, 2/1.