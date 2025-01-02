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Без світла до вечора: які вулиці Одеси відключать сьогодні від електропостачання

Без світла до вечора: які вулиці Одеси відключать сьогодні від електропостачання

У четвер, 2 січня, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Центральний РЕМ

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Роботи до 19:00:

  • пров. Мукачівський, 4а,
  • Леонтовича, 7.

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Південний РЕМ

Роботи до 14:00:

  • 1 лінія Вільямса, 43, 21,
  • Аграрна, 3-52,
  • Академіка Гамалії, 2, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82,
  • Алмазна, 3-43,
  • Байкальська, 1-14,
  • Сергія Єфремова (Ак. Вавілова),
  • Весняна, 1, 1а, 2, 2а, 24, 30, 34,
  • Відважних, 2-28,
  • Вірського, 10,16,18, 3,36/корп.38,38,40,
  • Дача Ковалевского, 2-39а,
  • Довга, 1а-24,
  • Естонська,  7-20б,
  • Брія Коваленка (Єнісейська), 1-17,
  • Зелена, Зоряна, 4, 6а,
  • Йосипа Тимченка, 1-35,
  • Люстдорфська дорога, 217-240,
  • М. Врубеля (Магнітогорська), 3-20,
  • Максишко Дениса,
  • Миколи Гумільова, 9-26б,
  • Миколи Огренича,
  • Місячна,
  • П.Болбочана (Мічуріна), 7-15а,
  • Озерна, 1-10,46/47,58,
  • В.Берладяну (Омська), 1-36,
  • Офіцерська, 13/3, 3/корп.2,
  • Просвіти, 6-51,
  • Рибальська, 2-75,
  • Рибальська Балка, 1-20,
  • Студена,
  • Танфільєва,
  • Трамвайна, 1-24а,
  • Тролейбусна, 1-42,
  • Художника Федорова,
  • Юрія Єгорова, 12,
  • Яблунева, 1-35,
  • Ямська, 1-35,
  • Дружний 3-я лінія, 14,18/в/1,18б,
  • Марії Демченко 3-я лінія, 18б,
  • пров. 1-й Колгоспний 1-9,
  • пров. С. Параджанова (пров. 2-й Магнітогорський), 1-7,
  • пров. 2-й Марії Демченко,
  • пров. Байдарочний, 4-12,
  • пров. Вишневий, 1-44,
  • пров. Дружний, 1 – 57,
  • пров. Ейзенштейна, 2-39,
  • пров. Електричний, 4а,4б,
  • пров. Каспійський, 1,3,9,
  • пров. Косий, 1, 3,
  • пров. Радісний, 1-7,
  • пров. Романтичний, 9,22/46,
  • пров. Трамвайний, 2,
  • пров. Якірний, 1-12.

Роботи до 17:00:

  • Академіка Корольова, 96-98,
  • Чикаленко Євгена, 21-48, 73, 75,
  • просп. Небесної сотні, 14 в, 14/1.

Роботи до 20:00:

  • Зелена Балка, 58, 73,114,
  • пр-т Свободи, 36а, 38, 38/корп.3, 40, 40/10, 40/корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 42/корп.1, 2, 3, 4, 5, 42а, 43, 44, 44-А, 44/корп.1, 2,3 ,4,5, 6, 8, 48/корп.6, 62, 64, 72, 72/4, 72/корп.5,7,8,9, 72г, 74/корп.10, 76, 78, 78/17, 80, 80/13, 80/5б.

Північний РЕМ

Роботи до 20:00:

  • Жевахова, 5,
  • Лиманна, 12, 37-105,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й Соляний,
  • пров. 2-й Локомотивний, 3,4,
  • пров. 3-й Залізничний, 2/1.
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