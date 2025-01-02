Без света до вечера: какие улицы Одессы отключат сегодня от электроснабжения

В четверг, 2 января, в связи с плановыми работами на городских электросетях некоторые одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- переулок Мукачевский, 4а,
- Леонтовича, 7.
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Южный РЭС
Работы до 14:00:
- 1 линия Вильямса, 43, 21,
- Аграрная, 3-52,
- Академика Гамалеи, 2, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82,
- Алмазная, 3-43,
- Байкальская, 1-14,
- Сергея Ефремова (Ак. Вавилова),
- Весенняя, 1, 1а, 2, 2а, 24, 30, 34,
- Отважных, 2-28,
- Вирского, 10,16,18, 3,36/корп.38,38,40,
- Дача Ковалевского, 2-39а,
- Долгая, 1а-24,
- Эстонская, 7-20б,
- Брия Коваленко (Енисейская), 1-17,
- Зеленая, Звездная, 4, 6а,
- Иосифа Тимченко, 1-35,
- Люстдорфская дорога, 217-240,
- М. Врубеля (Магнитогорская), 3-20,
- Максишко Дениса,
- Николая Гумилева, 9-26б,
- Николая Огренича,
- Лунная,
- П.Болбочана (Мичурина), 7-15а,
- Озерная, 1-10,46/47,58,
- В.Берладяну (Омская), 1-36,
- Офицерская, 13/3, 3/корп.2,
- Просвещения, 6-51,
- Рыбальская, 2-75,
- Рыбальская Балка, 1-20,
- Студена,
- Танфильева,
- Трамвайная, 1-24а,
- Троллейбусная, 1-42,
- Художника Федорова,
- Юрия Егорова, 12,
- Яблоневая, 1-35,
- Ямская, 1-35,
- Дружный 3-я линия, 14,18/в/1,18б,
- Марии Демченко 3-я линия, 18б,
- пер. 1-й Колхозный 1-9,
- переулок С. Параджанова (2-й Магнитогорский), 1-7,
- переулок 2-й Марии Демченко,
- переулок Байдарочный, 4-12,
- переулок Вишневый, 1-44,
- переулок Дружный, 1 — 57,
- переулок Эйзенштейна, 2-39,
- пер. Электрический, 4а,4б,
- переулок Каспийский, 1,3,9,
- переулок Косой, 1, 3,
- переулок Радостный, 1-7,
- переулок Романтический, 9,22/46,
- переулок Трамвайный, 2,
- переулок Якорный, 1-12.
Работы до 17:00:
- Академика Королева, 96-98,
- Чикаленко Евгения, 21-48, 73, 75,
- просп. Небесной сотни, 14 в, 14/1.
Работы до 20:00:
- Зеленая Балка, 58, 73,114,
- пр-т Свободы, 36а, 38, 38/корп.3, 40, 40/10, 40/корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 42/корп.1, 2, 3, 4, 5, 42а, 43, 44, 44-А, 44/корп.1, 2,3 ,4,5, 6, 8, 48/корп.6, 62, 64, 72, 72/4, 72/корп.5,7,8,9, 72г, 74/корп.10, 76, 78, 78/17, 80, 80/13, 80/5б.
Северный РЭС
Работы до 20:00:
- Жевахова, 5,
- Лиманная, 12, 37-105,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й Соляной,
- пер. 2-й Локомотивный, 3,4,
- пер. 3-й Железнодорожный, 2/1.