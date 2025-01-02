Новости Одессы и Одесской области

Без света до вечера: какие улицы Одессы отключат сегодня от электроснабжения

Без света до вечера: какие улицы Одессы отключат сегодня от электроснабжения

В четверг, 2 января, в связи с плановыми работами на городских электросетях некоторые одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Центральный РЭС

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Работы до 19:00:

  • переулок Мукачевский, 4а,
  • Леонтовича, 7.

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Южный РЭС

Работы до 14:00:

  • 1 линия Вильямса, 43, 21,
  • Аграрная, 3-52,
  • Академика Гамалеи, 2, 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82,
  • Алмазная, 3-43,
  • Байкальская, 1-14,
  • Сергея Ефремова (Ак. Вавилова),
  • Весенняя, 1, 1а, 2, 2а, 24, 30, 34,
  • Отважных, 2-28,
  • Вирского, 10,16,18, 3,36/корп.38,38,40,
  • Дача Ковалевского, 2-39а,
  • Долгая, 1а-24,
  • Эстонская, 7-20б,
  • Брия Коваленко (Енисейская), 1-17,
  • Зеленая, Звездная, 4, 6а,
  • Иосифа Тимченко, 1-35,
  • Люстдорфская дорога, 217-240,
  • М. Врубеля (Магнитогорская), 3-20,
  • Максишко Дениса,
  • Николая Гумилева, 9-26б,
  • Николая Огренича,
  • Лунная,
  • П.Болбочана (Мичурина), 7-15а,
  • Озерная, 1-10,46/47,58,
  • В.Берладяну (Омская), 1-36,
  • Офицерская, 13/3, 3/корп.2,
  • Просвещения, 6-51,
  • Рыбальская, 2-75,
  • Рыбальская Балка, 1-20,
  • Студена,
  • Танфильева,
  • Трамвайная, 1-24а,
  • Троллейбусная, 1-42,
  • Художника Федорова,
  • Юрия Егорова, 12,
  • Яблоневая, 1-35,
  • Ямская, 1-35,
  • Дружный 3-я линия, 14,18/в/1,18б,
  • Марии Демченко 3-я линия, 18б,
  • пер. 1-й Колхозный 1-9,
  • переулок С. Параджанова (2-й Магнитогорский), 1-7,
  • переулок 2-й Марии Демченко,
  • переулок Байдарочный, 4-12,
  • переулок Вишневый, 1-44,
  • переулок Дружный, 1 — 57,
  • переулок Эйзенштейна, 2-39,
  • пер. Электрический, 4а,4б,
  • переулок Каспийский, 1,3,9,
  • переулок Косой, 1, 3,
  • переулок Радостный, 1-7,
  • переулок Романтический, 9,22/46,
  • переулок Трамвайный, 2,
  • переулок Якорный, 1-12.

Работы до 17:00:

  • Академика Королева, 96-98,
  • Чикаленко Евгения, 21-48, 73, 75,
  • просп. Небесной сотни, 14 в, 14/1.

Работы до 20:00:

  • Зеленая Балка, 58, 73,114,
  • пр-т Свободы, 36а, 38, 38/корп.3, 40, 40/10, 40/корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 42/корп.1, 2, 3, 4, 5, 42а, 43, 44, 44-А, 44/корп.1, 2,3 ,4,5, 6, 8, 48/корп.6, 62, 64, 72, 72/4, 72/корп.5,7,8,9, 72г, 74/корп.10, 76, 78, 78/17, 80, 80/13, 80/5б.

Северный РЭС

Работы до 20:00:

  • Жевахова, 5,
  • Лиманная, 12, 37-105,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й Соляной,
  • пер. 2-й Локомотивный, 3,4,
  • пер. 3-й Железнодорожный, 2/1.

 

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