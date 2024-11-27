Без світла до вечора: які вулиці Одеси відключать сьогодні від електропостачання

В Одесі оновили графіки відключень світла на сьогодні За командою Укренерго стабілізаційні відключення в Одесі та області сьогодні почнуться на годину раніше, ніж було заплановано, – з 13:00, і триватимуть до 21:00. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одесі змінили графіки відключень світла на 25 листопада В Одесі та по всій країні продовжують діяти графіки відключень світла після масованої ракетно-дронової атаки росіян 17 листопада на енергооб’єкти. Сьогодні, у понеділок, 25 листопада для деяких груп абонентів графіки були змінені. Розповідаємо, що і для кого змінилося. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ