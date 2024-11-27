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Без світла до вечора: які вулиці Одеси відключать сьогодні від електропостачання

Без світла до вечора: які вулиці Одеси відключать сьогодні від електропостачання

Через профілактичні роботи, які ведуть ДТЕК Одеські електромережі, багато абонентів Південного і Центрального РЕМ у середу, 27 листопада, залишилися без світла.

У мерії повідомили адреси відключень і тривалість ремонтних робіт.

Південний РЕМ

Роботи до 15:00:

  • Левітана, 34, 69-79,
  • Люстдорфська дорога, 144/6.

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Роботи до 20:00:

  • Зелена Балка, 58,73,114,
  • просп. Свободи, 40-80,
  • Зелена гірка, 28,
  • Крутоярська, 8, 25,28, 39,
  • Слов’янська, 2/1, 4, 9, 14,17а,
  • Сонячна, 7,
  • Ігоря Іванова, 2-14,
  • пров. Каберне, 4,
  • Сухолиманна,  3/33, 29, 49, 51,
  • Джерельна, 1-17.

Роботи до 19:00:

  • Абрикосова, 4-105а,
  • Дачна,
  • Дубовий Гай,
  • Квіткова,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності, 88-104, 195,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • дорога Фонтанська, 100/37,40
  • пров. 1-й Рівності, 90, 86,197,
  • пров. Абрикосовий, 1-29, 43,
  • пров. Янтарний,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак. Глушка), 11/1.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Йоганна Гена (Бажана),
  • Богуна,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського),
  • Композитора Лятошинського (Перепечка),
  • Малішевського (Гастело),
  • Гранатна,
  • Дальницька, 1,2,
  • Дністровська, 20-28,
  • Квіткова,
  • Квітнева,
  • Клименка, 25, 33в,
  • Ближні Млини (Кондренка),
  • Кордонна,
  • О. Косяченка,
  • Кустанайська, 7-54,
  • Літакова,
  • Фруктова (Марата), 1-52,
  • Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
  • О.Вадатурського (Маршала Малиновського), 79-152,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1- 27а,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
  • Олександра Блока, 1-63,
  • Платанова,
  • Путьова, 1, 1/корп.2,
  • Радісна, 114,116,
  • Різовська, 25-38,
  • С. Ріхтера,
  • Сільська,
  • Г.Михайленко (Спартаківська),
  • Текстильників, 1-14,
  • Т. Тесс, 1-60,
  • Тіниста, 9/корп.12,
  • Туристська, 7-19,
  • Ференца Ліста,
  • Фруктова,
  • Шефська пров. 1-й,2-й,
  • Бузковий,
  • пров. Гранатний,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5,7,9,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Короткий, 2,3,4,
  • Ольги Благовидової (Кострова),
  • пров. Малиновський,7,
  • пров. Мостовий, 1,2,2/корп.1, 2б, 4,
  • пров. Парашутний, 1, 1б,
  • пров. К.Пігрова (пров. Спартаківський),
  • пров. Туристський, 2 -12б,
  • проїзд Бузковий, 1-6.
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