Без світла до вечора: які вулиці Одеси відключать сьогодні від електропостачання

Через профілактичні роботи, які ведуть ДТЕК Одеські електромережі, багато абонентів Південного і Центрального РЕМ у середу, 27 листопада, залишилися без світла.
У мерії повідомили адреси відключень і тривалість ремонтних робіт.
Південний РЕМ
Роботи до 15:00:
- Левітана, 34, 69-79,
- Люстдорфська дорога, 144/6.
Читайте також: Чи продовжать відключати світло в Одесі 27 листопада – актуальні графіки
Роботи до 20:00:
- Зелена Балка, 58,73,114,
- просп. Свободи, 40-80,
- Зелена гірка, 28,
- Крутоярська, 8, 25,28, 39,
- Слов’янська, 2/1, 4, 9, 14,17а,
- Сонячна, 7,
- Ігоря Іванова, 2-14,
- пров. Каберне, 4,
- Сухолиманна, 3/33, 29, 49, 51,
- Джерельна, 1-17.
Роботи до 19:00:
- Абрикосова, 4-105а,
- Дачна,
- Дубовий Гай,
- Квіткова,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
- Рибальська, 20,
- Рівності, 88-104, 195,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- дорога Фонтанська, 100/37,40
- пров. 1-й Рівності, 90, 86,197,
- пров. Абрикосовий, 1-29, 43,
- пров. Янтарний,
- просп. Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак. Глушка), 11/1.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Йоганна Гена (Бажана),
- Богуна,
- Композитора Вербицького (О. Вронського),
- Композитора Лятошинського (Перепечка),
- Малішевського (Гастело),
- Гранатна,
- Дальницька, 1,2,
- Дністровська, 20-28,
- Квіткова,
- Квітнева,
- Клименка, 25, 33в,
- Ближні Млини (Кондренка),
- Кордонна,
- О. Косяченка,
- Кустанайська, 7-54,
- Літакова,
- Фруктова (Марата), 1-52,
- Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
- О.Вадатурського (Маршала Малиновського), 79-152,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1- 27а,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
- Олександра Блока, 1-63,
- Платанова,
- Путьова, 1, 1/корп.2,
- Радісна, 114,116,
- Різовська, 25-38,
- С. Ріхтера,
- Сільська,
- Г.Михайленко (Спартаківська),
- Текстильників, 1-14,
- Т. Тесс, 1-60,
- Тіниста, 9/корп.12,
- Туристська, 7-19,
- Ференца Ліста,
- Фруктова,
- Шефська пров. 1-й,2-й,
- Бузковий,
- пров. Гранатний,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5,7,9,
- пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Короткий, 2,3,4,
- Ольги Благовидової (Кострова),
- пров. Малиновський,7,
- пров. Мостовий, 1,2,2/корп.1, 2б, 4,
- пров. Парашутний, 1, 1б,
- пров. К.Пігрова (пров. Спартаківський),
- пров. Туристський, 2 -12б,
- проїзд Бузковий, 1-6.