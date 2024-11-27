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Без света до вечера: какие улицы Одессы отключат сегодня от электроснабжения

Без света до вечера: какие улицы Одессы отключат сегодня от электроснабжения

Из-за профилактических работ, которые ведут ДТЭК Одесские электросети, многие абоненты Южного и Центрального РЭС в среду, 27 ноября, остались без света.

В мэрии сообщили адреса отключений и продолжительность ремонтных работ.

Южный РЭС

Работы до 15:00:

  • Левитана, 34, 69-79,
  • Люстдорфская дорога, 144/6.

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Работы до 20:00:

  • Зеленая Балка, 58,73,114,
  • просп. Свободы, 40-80,
  • Зеленая горка, 28,
  • Крутоярская, 8, 25,28, 39,
  • Славянская, 2/1, 4, 9, 14,17а,
  • Солнечная, 7,
  • Игоря Иванова, 2-14,
  • пер. Каберне, 4,
  • Сухолиманная, 3/33, 29, 49, 51,
  • Родниковая, 1-17.

Работы до 19:00:

  • Абрикосовая, 4-105а,
  • Дачная,
  • Дубовая Роща,
  • Цветочная,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 88-104, 195,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • дорога Фонтанская, 100/37,40,
  • пер. 1-й Равенства, 90, 86,197,
  • переулок Абрикосовый, 1-29, 43,
  • переулок Янтарный,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак. Глушко), 11/1.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Иоганна Гена (Бажана),
  • Богуна,
  • Композитора Вербицкого (А. Вронского),
  • Композитора Лятошинского (Перепечка),
  • Малишевского (Гастело),
  • Гранатная,
  • Дальницкая, 1,2,
  • Днестровская, 20-28,
  • Цветочная,
  • Апрельская,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Ближние Мельницы (Кондренко),
  • Кордонная,
  • О. Косяченко,
  • Кустанайская, 7-54,
  • Литакова,
  • Фруктовая (Марата), 1-52,
  • Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
  • А.Вадатурского (Маршала Малиновского), 79-152,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1- 27а,
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
  • Александра Блока, 1-63,
  • Платанова,
  • Путевая, 1, 1/корп.2,
  • Радостная, 114,116,
  • Ризовская, 25-38,
  • С. Рихтера,
  • Сельская,
  • Г.Михайленко (Спартаковская),
  • Текстильщиков, 1-14,
  • Т. Тесс, 1-60,
  • Тинистая, 9/корп.12,
  • Туристская, 7-19,
  • Ференца Листа,
  • Фруктовая,
  • Шефская пер. 1-й,2-й,
  • Сиреневый,
  • пер. Гранатный,
  • пер. Цветочный, 10,
  • пер. Ковровый, 5,7,9,
  • пер. Кордонный, 1-35,
  • пер. Короткий, 2,3,4,
  • Ольги Благовидовой (Кострова),
  • пер. Малиновский, 7,
  • пер. Мостовой, 1,2,2/корп.1, 2б, 4,
  • переулок Парашютный, 1, 1б,
  • переулок К.Пигрова (переулок Спартаковский),
  • переулок Туристский, 2 -12б,
  • проезд Сиреневый, 1-6.

 

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