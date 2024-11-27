Без света до вечера: какие улицы Одессы отключат сегодня от электроснабжения

Из-за профилактических работ, которые ведут ДТЭК Одесские электросети, многие абоненты Южного и Центрального РЭС в среду, 27 ноября, остались без света.
В мэрии сообщили адреса отключений и продолжительность ремонтных работ.
Южный РЭС
Работы до 15:00:
- Левитана, 34, 69-79,
- Люстдорфская дорога, 144/6.
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Работы до 20:00:
- Зеленая Балка, 58,73,114,
- просп. Свободы, 40-80,
- Зеленая горка, 28,
- Крутоярская, 8, 25,28, 39,
- Славянская, 2/1, 4, 9, 14,17а,
- Солнечная, 7,
- Игоря Иванова, 2-14,
- пер. Каберне, 4,
- Сухолиманная, 3/33, 29, 49, 51,
- Родниковая, 1-17.
Работы до 19:00:
- Абрикосовая, 4-105а,
- Дачная,
- Дубовая Роща,
- Цветочная,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 88-104, 195,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- дорога Фонтанская, 100/37,40,
- пер. 1-й Равенства, 90, 86,197,
- переулок Абрикосовый, 1-29, 43,
- переулок Янтарный,
- просп. Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак. Глушко), 11/1.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Иоганна Гена (Бажана),
- Богуна,
- Композитора Вербицкого (А. Вронского),
- Композитора Лятошинского (Перепечка),
- Малишевского (Гастело),
- Гранатная,
- Дальницкая, 1,2,
- Днестровская, 20-28,
- Цветочная,
- Апрельская,
- Клименко, 25, 33в,
- Ближние Мельницы (Кондренко),
- Кордонная,
- О. Косяченко,
- Кустанайская, 7-54,
- Литакова,
- Фруктовая (Марата), 1-52,
- Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54,
- А.Вадатурского (Маршала Малиновского), 79-152,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1- 27а,
- Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
- Александра Блока, 1-63,
- Платанова,
- Путевая, 1, 1/корп.2,
- Радостная, 114,116,
- Ризовская, 25-38,
- С. Рихтера,
- Сельская,
- Г.Михайленко (Спартаковская),
- Текстильщиков, 1-14,
- Т. Тесс, 1-60,
- Тинистая, 9/корп.12,
- Туристская, 7-19,
- Ференца Листа,
- Фруктовая,
- Шефская пер. 1-й,2-й,
- Сиреневый,
- пер. Гранатный,
- пер. Цветочный, 10,
- пер. Ковровый, 5,7,9,
- пер. Кордонный, 1-35,
- пер. Короткий, 2,3,4,
- Ольги Благовидовой (Кострова),
- пер. Малиновский, 7,
- пер. Мостовой, 1,2,2/корп.1, 2б, 4,
- переулок Парашютный, 1, 1б,
- переулок К.Пигрова (переулок Спартаковский),
- переулок Туристский, 2 -12б,
- проезд Сиреневый, 1-6.