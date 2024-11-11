Без світла до вечора: які вулиці Одеси відключать сьогодні від електропостачання

До можливих екстрених відключень світла сьогодні, 11 листопада, додалися планові. У ДТЕК Одеські електромережі повідомили адреси будинків, які будуть знеструмлені до вечора.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Ахматової, 6, 34-40,
- Костанді, 25-77а,
- Львівська, 52,
- Рівності, 2-28, 46а,
- Сумська, 24-69б,
- Айвазовського (Тімірязєва), 72-84в,
- Харківська, 1-20,
- Архітектора Нештурхи (Шишкіна), 39,
- Юннатів, 1-15,
- Ялинкова, 5,
- дорога Фонтанська, 129,
- Костанді, 60,
- Харківська, 20б,
- пров. 1-й Рівності, 1-8, 98, 106,
- пров. 1-й Юннатів, 1-12.
На тему: В Одеській області введено екстрені відключення світла: графіки не діють
Роботи до 19:00:
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- Абрикосова, 4-105а,
- пров. Абрикосовий, 1-29, 43,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- пров. Львівський, 76,
- Рівності, 84, 88, 91, 98-104, 195,
- пров. 1-й Рівності, 90, 86, 197,
- пров. Рівності, 92,
- Рибальська, 20,
- дорога Фонтанська, 106/37,40,
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.
Північний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Метизна (1-а лінія 8 березня),
- Килимова (2-а лінія 8 березня),
- Гобеленова (3а лінія 8 березня),
- Фахова (4а лінія 8 березня),
- Бондарна (5а лінія 8 березня),
- Аграрна, 1-21.
Роботи до 19:00:
- Академіка Заболотного, 57/2-67,
- Балтська дорога, 37-84а,
- В’ячеслава Кирилова, 1а-42,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 1-63,
- Головна, 1-33, Горбиста, 1-15,
- Дзвінка, 1-32,
- Жевахова, 19, 92, 94,
- Жевахова гора, 17, 72, 87,
- Закарпатська, 1-72,
- Кавказька, 1-41,
- Кар’єрна, 1-24,
- Лютнева, 1-59,
- Марсельська, 36, 32/2, 32/1, 34,
- Петра Болбочана (Мічуріна), 4а,
- Посівна, 1-56,
- Прокатна, 1-12а,
- вул. Семена Палія, 93,
- Флотська, 2-29а,
- Волова Площа (пл. Мічурина), 2-29а,
- Технарський пров. (1-й пров. 8 березня),
- Арковий пров. (2-й пров. 8 березня),
- Паркетний пров. (3й пров. 8 березня),
- Корковий пров. (4й пров. 8 березня),
- Анкерний пров. (6й пров. 8 березня),
- Меблевий пров. (8й пров. 8 березня),
- Волтона пров. (9-й пров. Восьмого березня),
- пров. 1-й, 2-й Лютневий,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотський,
- пров. Асєєва,
- пров. Баркасний, 1,1а,2,4,
- пров. Бориса Кифоренка, 2-35,
- пров. Володимира Терещенка, 7,13а,
- пров. Ігоря Кисельова, 1-33,
- пров. Кавказький, 1-8,
- пров. Навігаційний, 1-19,
- пров. Неплія, 1-12,
- пров. Олега Андрійця, 1,6,7, 3,
- пров. Олега Стороженка, 2-10,
- пров. Олександра Пресича, 2-26, 2-10,
- узвіз Восьмого березня, 1-6.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Б-р Італійський, 2-8, 11,
- Бажана,1-20,
- О. Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- Ближні Млини, Богуна, 6а, 12/2, 21,
- О. Вадатурського (Малиновського), 79-152,
- Велика Арнаутська, 24-91,
- Гімназична, 3-30,
- Гранатна, 1-25, Європейська, 81-93,
- Йозефа Прибіка, 7-49,
- Канатна, 72-81,
- Квіткова, 1-21,
- Квітнева, 1-33/1,
- Клименко, 25, 33в,
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а,
- Композитора Лятошинського,
- Кордонна, 3а-74в,
- Косяченка Олексія,1-44,
- Ліста Ференца (Єліна),
- Мала Арнаутська, 36-107,
- Малішевського (Гастело), 9-55,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
- Г. Михайленко (Спартаківська), 6-63,
- Михайла Омеляновича-Павленка (Маріїнська), 1-6, 30-54,
- Осипова, 39-50/52,
- Пантелеймонівська, 54-76,
- Платанова,
- Італійська (Пушкінська), 41-83,
- Радісна, 114,116,
- Рішельєвська, 66, 68,
- Святослава Ріхтера, 8-109,
- Сільська, 7-44,
- Олександра Станкова (Лейтенанта Шмідта), 1-25,
- Старорізнична, 16/18, 20,
- Текстильників, 1-14а,
- Тесс, 1-60,
- Туристська, 1-19,
- Успенська, 61,
- Івана Фунтового (Бабаджаняна),
- Ямчитського, 3,3а,
- дорога Овідіопольська, 3/1,
- пров. 1-й, 2-й Бузковий,
- пров. Бузьковий,
- пров. Гранатний, 2-8/1,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5,7,9,
- пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Короткий, 2-4,
- пров. Малиновський, 7,
- пров. Мостовий, 1-4,
- пров. Онілової, 13-17,
- пров. Парашутний, 1, 1б,
- пров. К. Пігрова (пров. Спартаківський) , 25,
- пров. Туристський, 2-12б,
- проїзд Бузьковий, 1-6,
- просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 33-41.