Без света до вечера: какие улицы Одессы отключат сегодня от электроснабжения

К возможным экстренным отключениям света сегодня, 11 ноября, добавились плановые. В ДТЭК Одесские электросети сообщили адреса домов, которые будут обесточены до вечера.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Ахматовой, 6, 34-40,
- Костанди, 25-77а,
- Львовская, 52,
- Равенства, 2-28, 46а,
- Сумская, 24-69б,
- Айвазовского (Тимирязева), 72-84в,
- Харьковская, 1-20,
- Архитектора Нештурхи (Шишкина), 39,
- Юннатов, 1-15,
- Елочная, 5,
- дорога Фонтанская, 129,
- Костанди, 60,
- Харьковская, 20б,
- пер. 1-й Равенства, 1-8, 98, 106,
- пер. 1-й Юннатов, 1-12.
По теме: В Одесской области введены экстренные отключения света: графики не действуют
Работы до 19:00:
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- Абрикосовая, 4-105а,
- переулок Абрикосовый, 1-29, 43,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- пер. Львовский, 76,
- Равенства, 84, 88, 91, 98-104, 195,
- пер. 1-й Равенства, 90, 86, 197,
- пер. Равенства, 92,
- Рыбальская, 20,
- дорога Фонтанская, 106/37,40,
- пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.
Северный РЭС
Работы до 17:00:
- Метизная (1-я линия 8 марта),
- Ковровая (2-я линия 8 марта),
- Гобеленова (3а линия 8 марта),
- Фаховая (4а линия 8 марта),
- Бондарная (5а линия 8 марта),
- Аграрная, 1-21.
Работы до 19:00:
- Академика Заболотного, 57/2-67,
- Балтская дорога, 37-84а,
- Вячеслава Кириллова, 1а-42,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 1-63,
- Главная, 1-33,
- Горбистая, 1-15,
- Звонкая, 1-32,
- Жевахова, 19, 92, 94,
- Жевахова гора, 17, 72, 87,
- Закарпатская, 1-72,
- Кавказская, 1-41,
- Карьерная, 1-24,
- Февральская, 1-59,
- Марсельская, 36, 32/2, 32/1, 34,
- Петра Болбочана (Мичурина), 4а,
- Посевная, 1-56,
- Прокатная, 1-12а,
- ул. Семена Палия, 93,
- Флотская, 2-29а,
- Волова Площадь (пл. Мичурина), 2-29а,
- Технарский переулок (1-й пер. 8 марта),
- Арочный переулок (2-й пер. 8 марта),
- Паркетный переулок (3й пер. 8 марта),
- Корковый переулок (4й пер. 8 марта),
- Анкерный переулок (6й пер. 8 марта),
- Мебельный пер. (8-й пер. 8 марта),
- Волтона пер. (9-й пер. Восьмого марта),
- пер. 1-й, 2-й Февральский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский,
- пер. Асеева,
- пер. Баркасный, 1,1а,2,4,
- пер. Бориса Кифоренко, 2-35,
- пер. Владимира Терещенко, 7,13а,
- пер. Игоря Киселева, 1-33,
- переулок Кавказский, 1-8,
- переулок Навигационный, 1-19,
- переулок Неплия, 1-12,
- переулок Олега Андрийца, 1,6,7, 3,
- переулок Олега Стороженко, 2-10,
- переулок Александра Пресича, 2-26, 2-10,
- спуск Восьмого марта, 1-6.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Б-р Итальянский, 2-8, 11,
- Бажана,1-20, А. Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- Ближние Мельницы,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- О. Вадатурского (Малиновского), 79-152,
- Большая Арнаутская, 24-91,
- Гимназическая, 3-30,
- Гранатная, 1-25,
- Европейская, 81-93,
- Йозефа Прибика, 7-49,
- Канатная, 72-81,
- Цветочная, 1-21,
- Апрельская, 1-33/1,
- Клименко, 25, 33в,
- Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63а,
- Композитора Лятошинского,
- Кордонная, 3а-74в,
- Косяченко Алексея, 1-44,
- Листа Ференца (Елина),
- Малая Арнаутская, 36-107,
- Малишевского (Гастело) 9-55,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
- Г. Михайленко (Спартаковская), 6-63,
- Михаила Емельяновича-Павленко (Мариинская), 1-6, 30-54,
- Осипова, 39-50/52,
- Пантелеймоновская, 54-76,
- Платанова,
- Итальянская (Пушкинская), 41-83,
- Радостная, 114,116,
- Ришельевская, 66, 68,
- Святослава Рихтера, 8-109,
- Сельская, 7-44,
- Александра Станкова (Лейтенанта Шмидта), 1-25,
- Старорезничная, 16/18, 20,
- Текстильщиков, 1-14а,
- Т. Тесс, 1-60,
- Туристская, 1-19,
- Успенская, 61,
- Ивана Фунтового (Бабаджаняна),
- Ямчитского, 3,3а,
- дорога Овидиопольская, 3/1,
- пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
- переулок Бузковый,
- переулок Гранатный, 2-8/1,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5,7,9,
- переулок Кордонный, 1-35,
- переулок Короткий, 2-4,
- переулок Малиновский, 7,
- переулок Мостовой, 1-4,
- пер. Ониловой, 13-17,
- переулок Парашютный, 1, 1б,
- переулок К. Пигрова (переулок Спартаковский), 25,
- переулок Туристский, 2-12б,
- проезд Бузьковий, 1-6,
- просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 33-41.