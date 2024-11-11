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Без света до вечера: какие улицы Одессы отключат сегодня от электроснабжения

Без света до вечера: какие улицы Одессы отключат сегодня от электроснабжения

К возможным экстренным отключениям света сегодня, 11 ноября, добавились плановые. В ДТЭК Одесские электросети сообщили адреса домов, которые будут обесточены до вечера.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Ахматовой, 6, 34-40,
  • Костанди, 25-77а,
  • Львовская, 52,
  • Равенства, 2-28, 46а,
  • Сумская, 24-69б,
  • Айвазовского (Тимирязева), 72-84в,
  • Харьковская, 1-20,
  • Архитектора Нештурхи (Шишкина), 39,
  • Юннатов, 1-15,
  • Елочная, 5,
  • дорога Фонтанская, 129,
  • Костанди, 60,
  • Харьковская, 20б,
  • пер. 1-й Равенства, 1-8, 98, 106,
  • пер. 1-й Юннатов, 1-12.

По теме: В Одесской области введены экстренные отключения света: графики не действуют

Работы до 19:00:

  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • Абрикосовая, 4-105а,
  • переулок Абрикосовый, 1-29, 43,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • пер. Львовский, 76,
  • Равенства, 84, 88, 91, 98-104, 195,
  • пер. 1-й Равенства, 90, 86, 197,
  • пер. Равенства, 92,
  • Рыбальская, 20,
  • дорога Фонтанская, 106/37,40,
  • пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Северный РЭС

Работы до 17:00:

  • Метизная (1-я линия 8 марта),
  • Ковровая (2-я линия 8 марта),
  • Гобеленова (3а линия 8 марта),
  • Фаховая (4а линия 8 марта),
  • Бондарная (5а линия 8 марта),
  • Аграрная, 1-21.

Работы до 19:00:

  • Академика Заболотного, 57/2-67,
  • Балтская дорога, 37-84а,
  • Вячеслава Кириллова, 1а-42,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 1-63,
  • Главная, 1-33,
  • Горбистая, 1-15,
  • Звонкая, 1-32,
  • Жевахова, 19, 92, 94,
  • Жевахова гора, 17, 72, 87,
  • Закарпатская, 1-72,
  • Кавказская, 1-41,
  • Карьерная, 1-24,
  • Февральская, 1-59,
  • Марсельская, 36, 32/2, 32/1, 34,
  • Петра Болбочана (Мичурина), 4а,
  • Посевная, 1-56,
  • Прокатная, 1-12а,
  • ул. Семена Палия, 93,
  • Флотская, 2-29а,
  • Волова Площадь (пл. Мичурина), 2-29а,
  • Технарский переулок (1-й пер. 8 марта),
  • Арочный переулок (2-й пер. 8 марта),
  • Паркетный переулок (3й пер. 8 марта),
  • Корковый переулок (4й пер. 8 марта),
  • Анкерный переулок (6й пер. 8 марта),
  • Мебельный пер. (8-й пер. 8 марта),
  • Волтона пер. (9-й пер. Восьмого марта),
  • пер. 1-й, 2-й Февральский,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Флотский,
  • пер. Асеева,
  • пер. Баркасный, 1,1а,2,4,
  • пер. Бориса Кифоренко, 2-35,
  • пер. Владимира Терещенко, 7,13а,
  • пер. Игоря Киселева, 1-33,
  • переулок Кавказский, 1-8,
  • переулок Навигационный, 1-19,
  • переулок Неплия, 1-12,
  • переулок Олега Андрийца, 1,6,7, 3,
  • переулок Олега Стороженко, 2-10,
  • переулок Александра Пресича, 2-26, 2-10,
  • спуск Восьмого марта, 1-6.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Б-р Итальянский, 2-8, 11,
  • Бажана,1-20, А. Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • Ближние Мельницы,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • О. Вадатурского (Малиновского), 79-152,
  • Большая Арнаутская, 24-91,
  • Гимназическая, 3-30,
  • Гранатная, 1-25,
  • Европейская, 81-93,
  • Йозефа Прибика, 7-49,
  • Канатная, 72-81,
  • Цветочная, 1-21,
  • Апрельская, 1-33/1,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63а,
  • Композитора Лятошинского,
  • Кордонная, 3а-74в,
  • Косяченко Алексея, 1-44,
  • Листа Ференца (Елина),
  • Малая Арнаутская, 36-107,
  • Малишевского (Гастело) 9-55,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
  • Г. Михайленко (Спартаковская), 6-63,
  • Михаила Емельяновича-Павленко (Мариинская), 1-6, 30-54,
  • Осипова, 39-50/52,
  • Пантелеймоновская, 54-76,
  • Платанова,
  • Итальянская (Пушкинская), 41-83,
  • Радостная, 114,116,
  • Ришельевская, 66, 68,
  • Святослава Рихтера, 8-109,
  • Сельская, 7-44,
  • Александра Станкова (Лейтенанта Шмидта), 1-25,
  • Старорезничная, 16/18, 20,
  • Текстильщиков, 1-14а,
  • Т. Тесс, 1-60,
  • Туристская, 1-19,
  • Успенская, 61,
  • Ивана Фунтового (Бабаджаняна),
  • Ямчитского, 3,3а,
  • дорога Овидиопольская, 3/1,
  • пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
  • переулок Бузковый,
  • переулок Гранатный, 2-8/1,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5,7,9,
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • переулок Короткий, 2-4,
  • переулок Малиновский, 7,
  • переулок Мостовой, 1-4,
  • пер. Ониловой, 13-17,
  • переулок Парашютный, 1, 1б,
  • переулок К. Пигрова (переулок Спартаковский), 25,
  • переулок Туристский, 2-12б,
  • проезд Бузьковий, 1-6,
  • просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 33-41.

 

 

 

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