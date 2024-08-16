Без світла до вечора: кому в Одесі відключили електропостачання 16 серпня

У п’ятницю, 16 серпня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити на весь день залишилися без світла.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Новікова,2-12,
- С.Ріхтера, 33-130,
- Виїзна,1-44,
- Партизанська, 3-30,
- Стовпова, 1-18,
- Квіткова, 1-21,
- Кордонна, 25-74,
- О.Косяченка, 2-54,
- Т.Тесс, 3-43,
- пров. Кострова, 7-37,
- Богуна, 6-21,
- Кострова, 30,
- Платанова, 1-126,
- Радісна, 32-116,
- пров. 1й, 2й Бузковий, 1-19,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
- пров. Бузьковий, 2/2,
- пров. Килимовий, 5-9,
- проїзд Бузьковий, 1-6,
- Квітнева, 20-33,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
- Сільська, 29-44,
- Туристська, 7-46,
- Ближні Млини (Кондренка), 97-99,
- Малішевський (Гастелло), 9-167,
- Клименко, 25, 33в,
- Гранатна, 28-54,
- Дубова, 1-31,
- Профспілкова, 2-34,
- Пшенична, 7-24,
- пров.Конструкторський, 1-11,
- Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1-10,
- пров. 1й, 3й Кипарисний, 1-4,
- пров. Джутовий, 1-10,
- Литавровий провулок (пров. Москвіна), 1-12,
- пров. Радіальний, 1-12,
- Ц.Аеропорт, 1-23,
- Верстатобудівна, 1-19.
Південний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Варненська, 12-14,
- Космонавтів, 23-27.
Північний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Жевахова гора, 17-94,
- пров. Навігаційний, 1-19,
- Дзвінка, 12-32,
- Закарпатська, 1-18,
- Кавказька, 1-41,
- Кар’єрна, 1-25,
- Чорноморського Козацтва, 2-17,
- Церковна, 3,
- Лютнева, 1-23,
- пров. 2й Лютневий, 1-7,
- Головна, 8-29.