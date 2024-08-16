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Без світла до вечора: кому в Одесі відключили електропостачання 16 серпня

Без світла до вечора: кому в Одесі відключили електропостачання 16 серпня

У п’ятницю, 16 серпня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити на весь день залишилися без світла.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Новікова,2-12,
  • С.Ріхтера, 33-130,
  • Виїзна,1-44,
  • Партизанська, 3-30,
  • Стовпова, 1-18,
  • Квіткова, 1-21,
  • Кордонна, 25-74,
  • О.Косяченка, 2-54,
  • Т.Тесс, 3-43,
  • пров. Кострова, 7-37,
  • Богуна, 6-21,
  • Кострова, 30,
  • Платанова, 1-126,
  • Радісна, 32-116,
  • пров. 1й, 2й Бузковий, 1-19,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
  • пров. Бузьковий, 2/2,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • проїзд Бузьковий, 1-6,
  • Квітнева, 20-33,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
  • Сільська, 29-44,
  • Туристська, 7-46,
  • Ближні Млини (Кондренка), 97-99,
  • Малішевський (Гастелло), 9-167,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Гранатна, 28-54,
  • Дубова, 1-31,
  • Профспілкова, 2-34,
  • Пшенична, 7-24,
  • пров.Конструкторський, 1-11,
  • Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1-10,
  • пров. 1й, 3й Кипарисний, 1-4,
  • пров. Джутовий, 1-10,
  • Литавровий  провулок (пров. Москвіна), 1-12,
  • пров. Радіальний, 1-12,
  • Ц.Аеропорт, 1-23,
  • Верстатобудівна, 1-19.

Південний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Варненська, 12-14,
  • Космонавтів, 23-27.

Північний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Жевахова гора, 17-94,
  • пров. Навігаційний, 1-19,
  • Дзвінка, 12-32,
  • Закарпатська, 1-18,
  • Кавказька, 1-41,
  • Кар’єрна, 1-25,
  • Чорноморського Козацтва, 2-17,
  • Церковна, 3,
  • Лютнева, 1-23,
  • пров. 2й Лютневий, 1-7,
  • Головна, 8-29.
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