Без света до вечера: кому в Одессе отключили электроснабжение 16 августа

В пятницу, 16 августа 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы на весь день остались без света.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- Новикова, 2-12,
- С.Рихтера, 33-130,
- Выездная, 1-44,
- Партизанская, 3-30,
- Столбовая, 1-18,
- Цветкова, 1-21,
- Кордонная, 25-74,
- А.Косяченко, 2- 54,
- Т.Тесс, 3-43,
- пер. Кострова, 7-37,
- Богуна, 6-21,
- Кострова, 30,
- Платанова, 1-126,
- Радостная, 32-116,
- пер. 1й, 2й Сиреневый, 1-19,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,
- пер. Бужковый, 2/2,
- пер. Ковровый, 5-9,
- проезд Бужковый, 1-6,
- Апрельская, 20-33,
- Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
- Сельская, 29-44,
- Туристская, 7-46,
- Ближние Мельницы (Кондренко), 97-99 ,
- Малишевский (Гастелло), 9-167,
- Клименко, 25, 33в,
- Гранатная, 28-54,
- Дубовая, 1-31,
- Профсоюзная, 2-34,
- Пшеничная, 7-24,
- пер.Конструкторский, 1-11,
- Александра Белостенного (Трудовых резервов), 1-10,
- пер. 1-й, 3-й Кипарисный, 1-4,
- пер. Джутовый, 1-10,
- Литавровый переулок (пер. Москвина), 1-12,
- пер. Радиальный, 1-12,
- Ц. Аэропорт, 1-23,
- Станкостроительная, 1-19.
Южный РЭС
Работы до 19.00:
- Варненская, 12-14,
- Космонавтов, 23-27.
Северный РЭС
Работы до 17.00:
- Жеваховая гора, 17-94,
- пер. Навигационный, 1-19,
- Звонкая, 12-32,
- Закарпатская, 1-18,
- Кавказская, 1-41,
- Карьерная, 1-25,
- Черноморского Казачества, 2-17,
- Церковная, 3,
- Февральская, 1-23,
- пер. 2й Февральский, 1-7,
- Главная, 8-29,