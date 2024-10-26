Анекдот дня: що фокусник дістав із кишені глядача

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!
В одеському цирку фокусник трупи, що приїхала з гастролями, з дитячим подивом витяг з кишені глядача не голуба і кролика, а власний гаманець.
Одеська розмова.
— Софа, де ти взяла таке приголомшливе брульянтове кольє?
— Я знаю? Мій Аркадій три роки під слідством про це мовчить, а ви питаєте мене?
В одеській поліклініці:
— Лікарю, допоможіть! Зробіть так, щоб я мав дітей. Розумієте, мій дідусь не мав дітей, мій батько не мав дітей…
– Як це не було? А ви самі звідки?
— Я – з Бердичева!
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