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Анекдот дня: что фокусник достал из кармана зрителя

Анекдот дня: что фокусник достал из кармана зрителя

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!

В одесском цирке фокусник приехавшей с гастролями труппы, с детским недоумением извлёк из кармана зрителя не голубя и кролика, а собственный кошелёк.

Одесский разговор.
— Софа, где ты взяла такое потрясающее брульянтовое колье?
— Я знаю?! Мой Аркадий три года под следствием об этом молчит, а вы спрашиваете меня?

В одесской поликлинике:
— Доктор, помогите! Сделайте так, чтобы у меня были дети. Понимаете, у моего дедушки не было детей, у моего папы не было детей…
— Как это не было? А вы сами-то откуда?
— Я — из Бердичева!

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Редакция ПРОФИЛЬ
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