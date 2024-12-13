Анекдот дня: п’ять хижаків на уроці зоології

Харківська аптека.

— Вибачте, а скільки у вас коштує снодійне?

— Три долари, і то — винятково для вас, мадам!

— Ой, не смішіть мене! За такі гроші я взагалі ніколи не засну!

Одеса. Привіз.

— Та що ж у вас такі огірки страшні?!

— Жінко, я вашу зовнішність у відповідь не ображаю, хоч є куди…

Одеса. Урок зоології.

— Іванове, назви два хижаки.

— Тигр і… не знаю.

— Двійка. Петрове, назви три хижаки.

— Тигр, лев… е…

— Сідай, двійко. Кацмане! П’ять хижаків!

— Два тигри та три леви!

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