Анекдот дня: п’ять хижаків на уроці зоології

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!
Харківська аптека.
— Вибачте, а скільки у вас коштує снодійне?
— Три долари, і то — винятково для вас, мадам!
— Ой, не смішіть мене! За такі гроші я взагалі ніколи не засну!
Одеса. Привіз.
— Та що ж у вас такі огірки страшні?!
— Жінко, я вашу зовнішність у відповідь не ображаю, хоч є куди…
Одеса. Урок зоології.
— Іванове, назви два хижаки.
— Тигр і… не знаю.
— Двійка. Петрове, назви три хижаки.
— Тигр, лев… е…
— Сідай, двійко. Кацмане! П’ять хижаків!
— Два тигри та три леви!
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