Анекдот дня: пять хищников на уроке зоологии

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь и наслаждайтесь!
Одесская аптека.
— Извините, а сколько у вас стоит снотворное?
— Три доллара, и то — исключительно для вас, мадам!
— Ой, не смешите меня! За такие деньги я таки вообще никогда не засну!
Одесса. Привоз.
— Да что ж у вас огурцы такие страшные?!
— Женщина, я вашу внешность в ответ не оскорбляю, хотя есть куда…
Одесса. Урок зоологии.
— Иванов, назови два хищника.
— Тигр и… не знаю.
— Двойка. Петров, назови три хищника.
— Тигр, лев… э…
— Садись, двойка. Кацман! Пять хищников!
— Два тигра и три льва!
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