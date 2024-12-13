Анекдот дня: пять хищников на уроке зоологии

Одесская аптека.

— Извините, а сколько у вас стоит снотворное?

— Три доллара, и то — исключительно для вас, мадам!

— Ой, не смешите меня! За такие деньги я таки вообще никогда не засну!

Одесса. Привоз.

— Да что ж у вас огурцы такие страшные?!

— Женщина, я вашу внешность в ответ не оскорбляю, хотя есть куда…

Одесса. Урок зоологии.

— Иванов, назови два хищника.

— Тигр и… не знаю.

— Двойка. Петров, назови три хищника.

— Тигр, лев… э…

— Садись, двойка. Кацман! Пять хищников!

— Два тигра и три льва!

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