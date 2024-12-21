Анекдот дня: чому Сьома стукає ногою

Одеський двір. Чоловіки забивають козла. З вікна 2-го поверху:

— Моня, принеси мамі кефір!

— Мамо, відчепіться, я зайнятий.

— Ой не можу! Сарі з 3-го поверху ти знайшов час принести трипер, а мамі кефір — ти зайнятий.

У залі для глядачів кінотеатру в Одесі згасло світло і раптом гучний жіночий голос з останнього ряду:

— Ой, Мишко, я й не знала, що ви єврей!

Два одесити пішли в гості. Підходять до дверей, і один стукає ногою.

— Семо, але чому ти стукаєш ногою?

— Нехай гадають, що у нас руки зайняті подарунками.

У нас є й інші анекдоти: