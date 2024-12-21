Анекдот дня: чому Сьома стукає ногою

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!
Одеський двір. Чоловіки забивають козла. З вікна 2-го поверху:
— Моня, принеси мамі кефір!
— Мамо, відчепіться, я зайнятий.
— Ой не можу! Сарі з 3-го поверху ти знайшов час принести трипер, а мамі кефір — ти зайнятий.
У залі для глядачів кінотеатру в Одесі згасло світло і раптом гучний жіночий голос з останнього ряду:
— Ой, Мишко, я й не знала, що ви єврей!
Два одесити пішли в гості. Підходять до дверей, і один стукає ногою.
— Семо, але чому ти стукаєш ногою?
— Нехай гадають, що у нас руки зайняті подарунками.
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