Анекдот дня: почему Сема стучит ногой

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!
Одесский двор. Мужики забивают козла. Из окна 2-го этажа:
— Моня, принеси маме кефир!
— Мама, отстаньте, я занят.
— Ой не могу! Саре с 3го этажа ты нашел время принести триппер, а маме кефир — ты занят.
В зрительном зале кинотеатра в Одессе погас свет и вдруг громкий женский голос с последнего ряда:
— Ой, Миша, я и не знала, что вы — еврей!
Два одессита пошли в гости. Подходят к двери, и один стучит ногой.
— Сема, но почему ты стучишь ногой?
— Пусть думают, что у нас руки заняты подарками.
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