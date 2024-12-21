Анекдот дня: почему Сема стучит ногой

Одесский двор. Мужики забивают козла. Из окна 2-го этажа:

— Моня, принеси маме кефир!

— Мама, отстаньте, я занят.

— Ой не могу! Саре с 3го этажа ты нашел время принести триппер, а маме кефир — ты занят.

В зрительном зале кинотеатра в Одессе погас свет и вдруг громкий женский голос с последнего ряда:

— Ой, Миша, я и не знала, что вы — еврей!

Два одессита пошли в гости. Подходят к двери, и один стучит ногой.

— Сема, но почему ты стучишь ногой?

— Пусть думают, что у нас руки заняты подарками.

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