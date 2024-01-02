Анекдот дня: яка акція розпочинається 1 січня

Анекдот дня: що подарувала Циля Моне на Новий рік Ну що, дочекалися, одесити? Ось він – 2024-й, своєю персоною до нас завітав! І сподіватимемося, що всі наші мрії і побажання цього року точно збудуться. І незважаючи на всі ворожі підступи, давайте не будемо сумувати і втрачати бадьорість духу. І тоді вже точно нас не здолатиме. І тому й у новому році ми продовжуємо стару добру традицію – розпочинати день із одеського анекдоту. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот про таємницю Рабіновича З останнім днем року, що минає, одесити! Передноворічний настрій, м’яко кажучи, не надто. Наші сусіди продовжують терор, сіючи жах та паніку. “Одеське життя” взяло на себе сміливість трохи розбавити сірі думки традиційним ранковим анекдотом. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: про материнську турботу Усіх з добрим ранком! Настав час прокидатися, підбадьоритися і братися за роботу з думкою, що вже нарешті п’ятниця, а попереду Новий рік. «Одеське життя» бажає миру та благополуччя у ваших сім’ях та пропонує порцію ранкового позитиву: ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: в яку прикмету вірить Мойша Доброго ранку, одесити! Усі вірять у ті чи інші прикмети. Наприклад, як Новий рік зустрінеш, так його й проведеш. Тому продовжуємо готуватися до свят – залишилося якихось три дні. А в які прикмети вірите Ви? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ