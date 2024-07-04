Андреев день: приготовьте овсяную кашу и не совершайте крупных покупок

Святитель Андрей Критский: богослов, учитель и творец гимнов

Сегодня по новому календарному стилю (17 июля – по старому) – день памяти святителя Андрея, епископа Критского, который прославился как великий богослов, учитель и создатель церковных гимнов.

Святитель Андрей родился в VII веке в Дамаске. Согласно его житию, он был немым с рождения до семи лет, когда чудесным образом исцелился, приняв причастие. Стал изучать Священное Писание и богословские науки, а в 14 лет отправился в Иерусалим и принял там монашеский постриг в обители преподобного Саввы Освященного. Ведя суровую монашескую жизнь, он быстро заслужил уважение.

После четвертого Вселенского Собора в 680 году Андрея отозвали из Иерусалима в Константинополь – там он служил архидиаконом в храме Святой Софии. В 685 году святитель стал архиепископом на острове Крит, где раскрывается как проповедник и поэт. Проповеди Андрея Критского отличаются высоким стилем и гармоничной фразой, позволяющей говорить о нем как об одном из выдающихся церковных ораторов Византийской эпохи.

Кроме того, Андрей Критский основал новую форму богослужебного песнопения – канон. Великий покаянный канон Андрея Критского читают во время Великого поста на первой и на пятой неделе. Также святителю принадлежат более 70 песнопений, в том числе канон на Рождество Христово и стихиры на Сретение Господне.

Святой Андрей Критский умер в городе Эресос на острове Лесбос.

К святому Андрею обращаются с молитвами об исцелении от немоты и прощении грехов.

По старому календарному стилю 4 июля вспоминают мученика Иулиана Тарсийского. Также по старому календарю до 11 июля продолжается Петров пост.

Народные приметы на 4 июля

В народном календаре 4 июля – праздник Андреев день или Андрей Налива. Прозвали его так потому, что к этому времени наливаются колосья овса. Также в этот день ждут дождя – андреевский дождик сулит богатый урожай.

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

небо в тучах – установится хорошая погода;

гремит – скоро будет град, а остаток лета – с постоянными ненастьями;

листва на деревьях начала желтеть – к ранней осени;

много ягод в лесу – к суровой зиме;

очень много ос – к холодной зиме;

овес плохо растет – будет небогатый урожай.

Что нельзя делать 4 июля

Народные приметы не советуют давать и брать деньги взаймы – это к финансовым трудностям, а также планировать важные дела на первую половину дня – можно столкнуться с неприятностями;

нельзя оставлять маленьких детей в помещении самих;

не стоит совершать большие покупки;

запрещено злословить и ругаться.

Что можно делать 4 июля

На Андрея полагается готовить овсяную кашу, а девушкам, мечтающим о замужестве, по поверью, нужно сварить и съесть овсяный кисель – и тогда свадьба будет не за горами.

У кого именины 4 июля

Именины сегодня по новому церковному календарю отмечают: Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Арсений, Василий, Георгий, Дмитрий, Мария, Марк, Михаил, Николай, Татьяна.

По старому стилю именины у Алексея, Анастасии, Василисы, Георгия, Ивана, Максимы, Никиты, Николая, Павла, Терентия, Ульяны.

Талисманом человека, рожденного 4 июля, является гиацинт. Этот камень очень популярен в современных украшениях. В древности верили, что он лечит своего владельца от любых болезней.