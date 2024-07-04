Андреев день: приготовьте овсяную кашу и не совершайте крупных покупок

Сегодня, 4 июля, православная церковь вспоминает святителя Андрея, епископа Критского. В народе это Андреев день. Каковы традиции и приметы этого дня и какой церковный праздник сегодня по старому стилю?
Святитель Андрей Критский: богослов, учитель и творец гимнов
Сегодня по новому календарному стилю (17 июля – по старому) – день памяти святителя Андрея, епископа Критского, который прославился как великий богослов, учитель и создатель церковных гимнов.
Святитель Андрей родился в VII веке в Дамаске. Согласно его житию, он был немым с рождения до семи лет, когда чудесным образом исцелился, приняв причастие. Стал изучать Священное Писание и богословские науки, а в 14 лет отправился в Иерусалим и принял там монашеский постриг в обители преподобного Саввы Освященного. Ведя суровую монашескую жизнь, он быстро заслужил уважение.
После четвертого Вселенского Собора в 680 году Андрея отозвали из Иерусалима в Константинополь – там он служил архидиаконом в храме Святой Софии. В 685 году святитель стал архиепископом на острове Крит, где раскрывается как проповедник и поэт. Проповеди Андрея Критского отличаются высоким стилем и гармоничной фразой, позволяющей говорить о нем как об одном из выдающихся церковных ораторов Византийской эпохи.
Кроме того, Андрей Критский основал новую форму богослужебного песнопения – канон. Великий покаянный канон Андрея Критского читают во время Великого поста на первой и на пятой неделе. Также святителю принадлежат более 70 песнопений, в том числе канон на Рождество Христово и стихиры на Сретение Господне.
Святой Андрей Критский умер в городе Эресос на острове Лесбос.
К святому Андрею обращаются с молитвами об исцелении от немоты и прощении грехов.
По старому календарному стилю 4 июля вспоминают мученика Иулиана Тарсийского. Также по старому календарю до 11 июля продолжается Петров пост.
Народные приметы на 4 июля
В народном календаре 4 июля – праздник Андреев день или Андрей Налива. Прозвали его так потому, что к этому времени наливаются колосья овса. Также в этот день ждут дождя – андреевский дождик сулит богатый урожай.
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- небо в тучах – установится хорошая погода;
- гремит – скоро будет град, а остаток лета – с постоянными ненастьями;
- листва на деревьях начала желтеть – к ранней осени;
- много ягод в лесу – к суровой зиме;
- очень много ос – к холодной зиме;
- овес плохо растет – будет небогатый урожай.
Что нельзя делать 4 июля
- Народные приметы не советуют давать и брать деньги взаймы – это к финансовым трудностям, а также планировать важные дела на первую половину дня – можно столкнуться с неприятностями;
- нельзя оставлять маленьких детей в помещении самих;
- не стоит совершать большие покупки;
- запрещено злословить и ругаться.
Что можно делать 4 июля
На Андрея полагается готовить овсяную кашу, а девушкам, мечтающим о замужестве, по поверью, нужно сварить и съесть овсяный кисель – и тогда свадьба будет не за горами.
У кого именины 4 июля
Именины сегодня по новому церковному календарю отмечают: Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Арсений, Василий, Георгий, Дмитрий, Мария, Марк, Михаил, Николай, Татьяна.
По старому стилю именины у Алексея, Анастасии, Василисы, Георгия, Ивана, Максимы, Никиты, Николая, Павла, Терентия, Ульяны.
Талисманом человека, рожденного 4 июля, является гиацинт. Этот камень очень популярен в современных украшениях. В древности верили, что он лечит своего владельца от любых болезней.