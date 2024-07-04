День поліції та музики у стилі кантрі: свята та події 4 липня

Свята 4 липня

День судового експерта

4 липня в Україні святкують День судового експерта. Це професійне свято було започатковано у 2009 році Указом президента України Віктора Ющенка. Він присвячений людям, чия робота грає ключову роль правовій системі нашої країни. Судові експерти забезпечують об’єктивне та компетентне розслідування правопорушень та прийняття судових рішень.

День Національної поліції України

Це свято було встановлено у 2018 році. А до 2018 року він припадав на 4 серпня – день підписання президентом Закону України “Про Національну поліцію”.

Історія свята пов’язана зі значенням та роллю Національної поліції України у виконанні завдань з охорони прав та свобод людини, протидії злочинності, підтримці публічної безпеки та порядку. Перші патрульні поліцейські склали першу присягу на Софійській площі у Києві у 2015 році, і саме ця подія стала основою для встановлення Дня Національної поліції України на честь цих подій.

День музики у стилі кантрі

Жанр кантрі зародився у 1920-ті роки на південному сході США, в Атланті, штат Джорджія. Кантрі музика відрізняється простими гармонійними мотивами, що виконуються на таких інструментах, як гітара, скрипка, банджо та гармоніка. Історія свята пов’язана з визначною фігурою – Джеймсом Чарльзом Роджерсом, який відомий як «батько музики кантрі». Святкування Дня кантрі-музики на честь Джиммі Роджерса ініціювала у 1950 році Асоціація ді-джеїв музики кантрі.

4 липня: цей день в історії

1187 рік – сталася битва на Рогах Хаттіна;

1607 рік – рейд на Очаків;

1776 рік – ухвалюють Декларацію незалежності США;

1631 рік – у Парижі відкривають перше у світі агентство зайнятості;

1865 рік – виходить перше видання книги Льюїса Керрола «Аліса в Країні Чудес»;

1917 рік – виступ напівботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1941 рік – вбивство польських професорів німцями у Львові;

2022 рік – на острові Зміїний висаджуються українські військові та повертають на нього український прапор.

Цього дня народилися: