На Одещині затримали румунську родину на крутому катері

Сімох румунських туристів у Кілійському гірлі Дунаю виявили ізмаїльські прикордонники.
Про це повідомили у Ізмаїльському прикордонному загоні.
На борту катера перебувала пара з двома доньками та племінницями.
Зі слів «мандрівників», вони вийшли на річкову прогулянку із сім’єю. Однак, втратили орієнтир, заблукали та перейшли український кордон.
Після з’ясування всіх обставин правопорушення «мандрівників» передали румунським прикордонникам.
За незаконне перетинання державного кордону румунів притягнуто до адміністративної відповідальності.
“Нагадуємо, що під час дії правового режиму воєнного стану діють тимчасові режимні обмеження щодо заборони виходу та перебування маломірних плавзасобів в основному на гирлі та рукавах річки Дунай”, — зазначили у прикордонному загоні.
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